Paralajmërimi i frikshëm i shkencëtarit të NASA-s: Kjo do të jetë vera më e freskët për sa kohë të jetoni

Një shkencëtar i NASA-s, Peter Kalmus, ka paralajmëruar se kjo verë “do të jetë më e freskëta” nga çfarë do të përjetojmë për pjesën tjetër të jetës, pasi valët e të nxehtit vazhdojnë të shkatërrojnë Evropën dhe SHBA-në, ndërsa përmbytjet, musonët dhe tajfonët godasin Azinë.

Most people STILL don’t know what peril they are in. This will be the coolest summer for the rest of your life, and that shouldn’t be just a meme – it should be actually terrifying. The ONLY path out of this heat nightmare is to end fossil fuels ASAP

— Peter Kalmus (@ClimateHuman) July 18, 2023