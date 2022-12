Numri i të vdekurve nga COVID-19 në Pekin po rritet

Numri i vdekjeve në Pekin po rritet gradualisht pas një vale të re të infektimeve me koronavirus.

Kjo vjen pasi Kina lehtësoi masat kundër pandemisë.

Më 20 dhjetor, Komisioni Kombëtar i Shëndetësisë njoftoi se pesë persona të tjerë kishin vdekur, duke e çuar kështu numrin e vdekjeve në 5.242.

Numri i vdekjeve është relativisht i ulët nga standardet globale, por tregon për një rritje të mundshme pasi Qeveria kineze lehtësoi masat e saj të rrepta të quajtur “zero-COVID”.

Raportet jozyrtare tregojnë se ka pasur një valë të re të infektimeve, dhe siç raporton AP, punonjësit e kompanisë funerale kanë raportuar se numri i vdekjeve nga COVID-19 është në rritje.

Duke qenë se nuk ka më karantinë dhe njerëzit po testohen dhe shërohen në shtëpi, autoritetet atje pohojnë se është e pamundur të përcaktohet numri i saktë i personave të infektuar, gjë që e bën të vështirë vlerësimin e situatës.

Komisioni Kombëtar Shëndetësor i Kinës, nga 14 dhjetori, ka ndryshuar mënyrën e raportimit të rasteve me COVID-19, pas rënies së numrit të testimeve me metodën PCR.

Në njoftimin e këtij Komisioni u tha se nuk do të publikohen shifra ditore të rasteve me COVID-19 në rastet kur të infektuarit nuk kanë simptoma, pasi “është e pamundur të dihet me saktësi numri i personave të infektuar asimptomatikë”, të cilët në përgjithësi përbëjnë shumicën dërmuese të infeksioneve të reja.

Muajin e kaluar, Pekini dhe disa qytete të tjera, u përballën me protesta lidhur me masat e ashpra të Qeverisë. Protestuesit kërkuan që presidenti Xi Jinping dhe Partia Komuniste të japin dorëheqje.

Këto protesta ishin më të mëdhatë që ky shtet ka parë në dekada. Autoritetet u përgjigjën duke arrestuar një numër të paspecifikuar të protestuesve./rel/