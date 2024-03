Nju Jorku drejt legalizimit të tradhtisë bashkëshortore?!

Tradhtia bashkëshortore do të bëhet e ligjshme në shtetin e Nju Jorkut me politikanët që përmes votimit do të eliminojnë krimin e tradhtisë bashkëshortore.

Nju Jorku është një nga 16 shtetet ku mashtrimi i bashkëshortit është ende një vepër penale. Tradhtia bashkëshortore konsiderohet ende një krim në Oklahoma, Wisconsin dhe Michigan.

Tradhtia bashkëshortore, e dokumentuar që nga viti 1907, është një kundërvajtje e dënueshme me një gjobë maksimale prej 500 dollarësh ose 90 ditë burg.

Ky lloj krimi u paraqit në një kohë kur tradhtia bashkëshortore ishte mënyra e vetme për t’i dhënë fund martesës dhe ligjvënësit donin të reduktonin numrin e divorceve.

Ndjekja e parë, e cila erdhi disa javë pasi ligji hyri në fuqi, përfshinte një investitor të martuar në Coney Island, i cili la gruan e tij për një grua 25-vjeçare që punonte në një dyqan.

Ndjekjet penale tani janë jashtëzakonisht të rralla, me vetëm një duzinë që nga viti 1972, me dënime në pesë raste. I fundit ndodhi në Nju Jork në vitin 2010.

Megjithatë, çështja u pushua si pjesë e një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë. Charles Lavine, një kongresmen demokrat, prezantoi projektligjin për dekriminalizimin e tradhtisë bashkëshortore.

”Shteti nuk ka asnjë rol në rregullimin e sjelljes seksuale konsensuale midis të rriturve. Nuk ka kuptim dhe ne kemi bërë një rrugë të gjatë që kur marrëdhëniet intime midis të rriturve pranues konsideroheshin të pamoralshme”, shtoi ai.

Kjo nuk është hera e parë që tentohet të shfuqizohet ligji. U diskutua që në vitin 1964, por propozimet nuk çuan kurrë në ndryshimin e ligjit. Projektligji kaloi në Asamblenë e Nju Jorkut dhe tani është në pritje të miratimit në Senatin e Shtetit.