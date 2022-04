I ka ndjekur edhe njeriu më i pasur në tokë, këto janë 5 rregullat që thyen çdo sipërmarrës

Kush është Elon Musk? A është ai një sipërmarrës? Një histori suksesi emigrantësh? Etiketat janë të rëndësishme, sepse ato na japin kontekstin se çfarë të presim nga një person.

Musk së fundmi fitoi titullin e personit më të pasur në tokë, por “personi më me ndikim në Tokë” mund të jetë më i përshtatshëm. Ndikimi i Musk nuk është i rastësishëm. Është rezultat i përmbysjes së qëllimshme të normave dhe sfidës së pritshmërive në çdo hap.

Megjithëse burimet financiare ndryshojnë shumë midis sipërmarrësve, një strategji e llogaritur mediatike është diçka që çdo sipërmarrës mund të shtojë në paketën e rrugëtimit të tij. Le të shohim ngritjen e Musk në famë, nga sukseset e tij të njohura në biznes deri te loja e tij në Twitter, për të parë se si çdo sipërmarrës mund të marrë një shënim nga suksesi i tij.

Strategjia 1: Hidhni benzinë në zjarr

Në bumin e dotcom, Musk po dërgonte shkëndija për sukses. Në vitin 1995 ai themeloi Zip2, një kompani interneti që ofronte udhërrëfyes qytetesh dhe direktori biznesi për gazetat, dhe katër vjet më vonë ai u bë një milioner dotcom. Zip2 u shit për 307 milionë dollarë dhe Musk mori 22 milionë dollarë.

Ndërsa magjepsja e publikut me Silicon Valley rritej, Musk ftoi kamerat që të shikonin suksesin e tij. Kur milionat e tij filluan të vinin, ai mirëpriti CNN në orën 7 të mëngjesit për të dëshmuar dorëzimin e makinës së tij të re sportive McLaren F1 prej 1 milion dollarësh.

Megjithëse ishte e vështirë për publikun të kuptonte funksionimin e brendshëm të parave të Silicon Valley dhe VC, Musk krijoi një ikonë të dallueshme menjëherë në makinën e tij sportive. Mediat donin një histori suksesi dhe Musk u dha atyre intervistën përfundimtare.

Nëse jeni një sipërmarrës, veçanërisht në një industri komplekse, merrni parasysh se si mund të hyni në një valë të kulturës pop.

Strategjia 2: Bëjeni biznesin tuaj personal

Megjithëse mençuria konvencionale tregon që biznesi nuk është personal, personaliteti i Musk është bërë i pandashëm nga Tesla dhe SpaceX. Kjo nuk është rastësi. Në sipërmarrjet e tij të hershme, Musk humbi kontrollin e kompanive të tij, duke mësuar në mënyrën e vështirë se në biznes, të gjithë janë të zëvendësueshëm.

Me Zip2, investitorët e tij caktuan një drejtues më me përvojë, Richard Sorkin, për të pozicionuar kompaninë për blerje. Pasi kompania e tij e dytë, X.com, u bë PayPal, ai u pushua përsëri nga detyra e tij si CEO ndërsa ishte larg zyrës.

Me SpaceX dhe Tesla, Musk kombinoi qëllimet e tij personale me qëllimet e tij të biznesit, duke e lidhur personazhin e tij publik me performancën e të dy kompanive dhe duke siguruar vendin e tij në krye. Ai madje shkoi deri në ndryshimin e titullit të punës në Tesla nga CEO në Technoking.

Të gjithë mund të zëvendësohen. Mendoni se si mund të ndërthurni personalitetin tuaj publik me objektivat e kompanisë suaj për të mbajtur vendin tuaj në tryezë.

Strategjia 3: Vendosni qëllime joreale

Në vend që të fokusohet në një rrugë të qartë drejt përfitimit, Musk i deklaron botës bëmat e pamundura, si p.sh. dërgimi i njerëzimit në Mars para se të vdesë. Njerëzit duan të rrënjosen për sukses kundër të gjitha gjasave.

Si një sipërmarrës, qëllimet tuaja janë më shumë se financiare dhe operacionale. Vendosni objektiva me fuqinë për të motivuar fuqinë tuaj punëtore, për të tërhequr një investitor apo për të angazhuar klientët tuaj.

Strategjia 4: Injoroni korsinë tuaj

Sipërmarrësit e dinë se çelësi i suksesit është të qëndrojnë të përqëndruar në qëllimet dhe objektivat e tyre. Megjithatë, ndërsa Musk është aq i zënë sa fle në një divan të parehatshëm në zyrë, ai gjithmonë ka kohë për të qenë në qendër të vëmendjes. Për dikë të fokusuar në avancimin e njerëzimit, Musk shpenzon një kohë të llogaritur duke krijuar imazhin e tij.

Si udhëheqës i kompanisë, roli juaj është më i madh se mbajtja në rregull e operacioneve. Ndiqni angazhime të papritura që mund ta shtyjnë kompaninë tuaj në qendër të vëmendjes dhe ato do t’ju shpërblejnë me mundësi më të mëdha.

Strategjia 5: Thoni atë që keni në mendje

Marifetet e Musk variojnë nga të pazakonta në të kontraverse, të tilla si emri i djalit të tij të porsalindur, X Æ A-12 në 2020 dhe vajzës së tij Exa Dark Sideræl në 2022. Ai përdor Twitter-in si një shesh lojrash personale, duke ndikuar në çmimet e aksioneve të bizneseve të tij dhe të tjerëve që përdorin më pak se 280 karaktere. Nga krahasimi i kryeministrit kanadez Justin Trudeau me Hitlerin, tek kujtimi që Bernie Sanders është ende gjallë, askush nuk luan jashtë kufijve të Musk.

Tweet-et e Musk variojnë nga memet e rastësishme të Baby Yoda, tek bisedat me liderët botërorë, tek shpallja e lajmeve të rëndësishme për Tesla-n dhe SpaceX, si vendimi për të mos pranuar më bitcoin.

Si një sipërmarrës, mbani mend se gjithçka që postoni është një reflektim i juaji dhe i biznesit tuaj. Kur Musk poston meme të çuditshme, ai është i afirmuar duke thënë se ai është pjesë e një nënkulture me të cilën lidhen shumë nga klientët e tij. Kur ai ofron ndihmë urgjente për Ukrainën, ai po demonstron qëndrueshmërinë e qëllimeve të tij të biznesit. Kur ai poston përditësime për biznesin e tij, ai po i sinjalizon botës dhe punonjësve të tij se ai është në krye.

Ajo që duket e rastësishme është e gjitha pjesë e strategjisë më të madhe mediatike. Mendoni për imazhin dhe sinjalet që dëshironi të transmetoni dhe angazhohuni në përputhje me rrethanat.

Të gjithë sipërmarrësit janë shkelës të rregullave

Ju jeni aty ku jeni sepse keni sfiduar një konventë, keni bërë diçka në një mënyrë të papritur ose keni krijuar diçka të re. Njihni qëllimin tuaj përfundimtar dhe krijoni imazhin tuaj rreth tij. Nga atje, ju mund të përcaktoni se cilat rregulla janë bërë për t’u thyer dhe si do t’i përdorni ato në favorin tuaj./BM