Nisma kundër ndryshimeve klimatike, mijëra shtëpi do të izolohen me lesh deleje

Mijëra shtëpi në Uellsin verior do të jenë pjesë e një përpjekjeje të madhe për të përdorur produkte tradicionale si leshi dhe rrasa për t’i bërë ato më efikase në energji.

Eko-projekti “Ty Gwyrddfai” shpreson të ndihmojë njerëzit t’i mbajnë shtëpitë e tyre të ngrohta për më pak ndërsa kostot e energjisë rriten. Ajo drejtohet nga Adra, shoqata më e madhe e strehimit në Uellsin verior, me Grwp Llandrillo Menai dhe Universitetin Bangor.

Qendra ofron trajnime të aftësive për dekarbonizimin dhe rinovimin e shtëpive. Një laborator mjedisor pranë Caernarfon, teston gjithashtu produkte dhe materiale të reja për të ndihmuar me dekarbonizimin e shtëpive. Atje pllakat izoluese janë bërë nga leshi i deleve duke përdorur një shtypje hidraulike për të bashkuar fibrat dhe ngjitësin së bashku.

Dr Simon Curling, një nga shkencëtarët në laborator tha: “Ndërsa ne vazhdojmë me ndryshimin e klimës, si do të përballen materialet me këtë? “Materialet e reja dhe materialet e vjetra si leshi – si do t’i përdorim ato siç duhet në stokun tonë të banesave dhe si do të funksionojnë?” Projekti ka plane për dekarbonizimin e shtëpive “Adra” deri në vitin 2030, me përdorimin e produkteve tradicionale si leshi dhe rrasa që do të përdoren për pronat e saj në Gwynedd.

Julie Stokes-Jones, menaxhere e biznesit në qendër, tha se skema është unike dhe një pjesë e rëndësishme e tranzicionit drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme.

“Këto burime do të sigurojnë që bizneset lokale në sektorin e ndërtimit të jenë të pajisura për të përfituar nga mundësitë e reja që vijnë nga dekarbonizimi dhe rinovimi i banesave,” tha ajo.

Ty Gwyrddfai do të inkorporojë një laborator mjedisor në mënyrë që testet të mund të bëhen në produkte dhe materiale të reja për të ndihmuar me vetitë e dekarbonizimit. Eko-projekti do të udhëheqë një program të madh dekarbonizimi duke punuar me komunitetet dhe bizneset gjatë 10 viteve të ardhshme.