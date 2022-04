Nga emërimi i gjeneralit të ri rus në Ukrainë te përgatitja për sulm, mësoni zhvillimet e fundit nga lufta

Rusia ka emëruar një gjeneral të ri për të drejtuar luftën e saj në Ukrainë, ndërsa ushtria e zhvendos fokusin në lindje dhe jug të vendit, ndërsa zyrtarët ukrainas vazhdojnë të vlerësojnë tmerret e lëna pas pas tërheqjes së forcave ruse nga zonat përreth kryeqytetit. Kiev.

Këtu janë zhvillimet më të fundit për luftën në Ukrainë:

Ndryshim duarsh: Presidenti rus Vladimir Putin emëroi gjeneralin e ushtrisë Alexander Dvornikov si komandant ushtarak të Rusisë në Ukrainë, sipas një zyrtari amerikan dhe një zyrtari evropian. Dvornikov, komandanti i parë i operacioneve ushtarake të Rusisë në Siri, mund të sjellë një nivel të ri koordinimi ndaj një sulmi që tani pritet të fokusohet në rajonin e Donbasit, në vend të fronteve të shumta.

Diplomacia e Zelenskyt: Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky falënderoi Mbretërinë e Bashkuar për vendimin e saj për të dërguar më shumë ndihmë vdekjeprurëse në Ukrainë pas një takimi me kryeministrin britanik Boris Johnson në Kiev të shtunën. Zelensky gjithashtu u takua me kancelarin e Austrisë Karl Nehammer në kryeqytet atë ditë, pas bisedimeve të tij me krerët e Bashkimit Evropian të premten.

Numri i civilëve: Shkalla e sulmit të frikshëm të Rusisë ndaj civilëve ukrainas në veri po bëhet më e qartë në vazhdën e tërheqjes së forcave nga rajoni. Një përditësim i Inteligjencës Ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar të shtunën tha se provat, përfshirë varrezat masive, tregojnë se civilët ishin “shënjestruar në mënyrë disproporcionale”. Zyrtarët ukrainas kanë gjetur qindra trupa civilë në qytete afër Kievit, duke përfshirë Bucha dhe Makariv.

Përgatitja për sulm: Zyrtarët ukrainas vazhdojnë të paralajmërojnë për atë që mund të jetë një ofensivë e madhe ruse që do të ndodhë në lindje të vendit, ku luftime intensive tashmë janë duke u zhvilluar. Shefi i Inteligjencës së Mbrojtjes së Ukrainës tha se trupat ruse po rigrupohen përtej kufirit dhe planifikojnë të avancojnë drejt qytetit lindor të Kharkiv, në atë që mund të jetë një ofensivë e madhe.

Evakuimet: Janë rënë dakord dhjetë korridore evakuimi në lindje dhe jug të vendit, duke përfshirë një për automjetet private nga Mariupoli i bombarduar, tha të shtunën zëvendëskryeministri i Ukrainës. Ushtria ukrainase tha gjithashtu se po punonte për të “rregulluar” rrugët për civilët pas një sulmi me raketa ruse në një stacion treni në Kramatorsk që zyrtarët ukrainas thonë se vrau më shumë se 50 njerëz të premten./albeu.com