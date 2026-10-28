Netanyahut i lëkundet pushteti: partitë arabe mund të jenë çelësi për qeverinë e re në Izrael

Rezultati i zgjedhjeve në Izrael e ka vënë Benjamin Netanyahun përballë rrezikut të humbjes së pushtetit. As blloku i kryeministrit dhe as opozita e udhëhequr nga Gadi Eisenkot nuk pritet të sigurojnë shumicën e kërkuar për të formuar qeverinë e ardhshme.
Me afro 70% të fletëve të votimit të numëruara, gara mbetet e hapur. Mbështetja në rritje për partitë arabe mund të bëhet faktori që përcakton si do të zgjidhet ngërçi politik.
Të lidhura
None found
Vlerësimet e publikuara gjatë procesit të numërimit u japin partive palestineze 16 deri në 19 vende në Knesset, parlamentin e Izraelit. Mandatet mund t’u sigurojnë atyre ndikim të konsiderueshëm në bisedimet për krijimin e një shumice, pasi asnjëra nga dy palët kryesore nuk duket se do të arrijë 61 deputetë.
Negociatat pas zgjedhjeve do të jenë vendimtare për të ardhmen politike të Netanyahut, kryeministrit që ka qëndruar më gjatë në detyrë në historinë e Izraelit. Ndërkaq, Eisenkot duhet të vendosë nëse do të kërkojë mbështetjen e partive arabe për ta larguar Netanyahun nga pushteti apo do të rrezikojë që vendi të shkojë sërish në zgjedhje.
Eisenkot, gjeneral në pension dhe në krye të bllokut opozitar, ka folur për një “shumicë sioniste”. Ky qëndrim lë të kuptohet se bashkimi me partitë arabe nuk është zgjedhja e tij e preferuar.
Megjithatë, disa figura të opozitës kërkojnë që të zhvillohen bisedime me Listën e Përbashkët dhe partinë Ra’am, të cilat mund të kenë peshë vendimtare në krijimin e qeverisë.
Yair Golan, kreu i partisë së qendrës së majtë Demokratët, i ka bërë thirrje Eisenkotit të mbajë hapur mundësinë e bashkëpunimit me partitë arabe. Sipas tij, mënjanimi i votuesve arabë do ta dobësonte opozitën dhe do t’i krijonte avantazh Netanyahut.
Udhëheqësit e Listës së Përbashkët kanë thënë se rezultatet e tyre nuk mund të anashkalohen në asnjë skenar politik. Yousef Jabareen, përfaqësues i kësaj force, është shprehur i gatshëm të ndihmojë në rrëzimin e qeverisë së Netanyahut, si dhe të ministrave Itamar Ben-Gvir dhe Bezalel Smotrich.
Presidenti amerikan Donald Trump ia ka atribuar mbështetjes së tij publike performancën e Netanyahut, e cila, sipas tij, ka qenë më e mirë se parashikimet. Trump tha se mbështetja e tij e kishte ndihmuar ndjeshëm kryeministrin izraelit dhe paralajmëroi se rezultati mund të sillte ose një ngërç politik, ose fitoren e Netanyahut.
Numërimi vazhdon edhe për fletët e votimit të ushtarëve dhe votat në mungesë, të cilat mund të ndryshojnë ndarjen përfundimtare të mandateve. Edhe pse vota e ushtrisë zakonisht anon nga e djathta, pjesëmarrja e rezervistëve me pikëpamje më të moderuara mund të ndikojë në rezultat.
Zgjedhjet e së martës u shënuan nga pjesëmarrja e 77.7% të votuesve, përqindja më e lartë që prej vitit 1999. Votimi u pa gjerësisht si një referendum për drejtimin politik të vendit dhe të ardhmen e Netanyahut, në një klimë të tensionuar pas luftërave të viteve të fundit.