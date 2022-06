Në ditëlindjen e parë, Mbretëresha Elizabeth anulon gjithçka për stërmbesën, Lilibet

Është një javë e rëndësishme për anëtarët e familjes mbretërore britanike. Festimet për Jubileun Platinum të Mbretëreshës Elizabeth II kanë filluar tashmë me Trooping the Color .

Por ka edhe një rast tjetër ku anëtarët e familjes mbretërore do të festojnë, duke përfshirë Princin Harry dhe Meghan Markle pasi vajza e tyre, Lilibet, mbush një vjeç më 4 qershor dhe festa e ditëlindjes së saj thuhet se përfshin disa anëtarë të rëndësishëm të familjes mbretërore.

Sipas një raporti të fundit të Daily Mail, Mbretëresha Elizabeth me siguri do të takojë Lilbetin e vogël në festën e saj të parë të ditëlindjes këtë fundjavë. Monarkja, e cila po feston 70 vjetorin në fron, nuk do të marrë pjesë në garën e saj të preferuar në Epsom pasi preferon të shkojë në Frogmore Cottage për të kaluar kohë cilësore me stërmbesën e saj. Vajza e mbretëreshës, Princesha Anna, do të marrë pjesë në ngjarjen sportive në vend të monarkes, duke i dhënë mbretëreshës gjithë ditën që të lidhet me stërmbesën e saj dhe të rilidhet me familjen e Princit Harry.

Tashmë e dinim që vajza e Harry-t dhe Meghan-it do të festonte ditëlindjen mes festimeve për Jubileun Platinum të Mbretëreshës. Duka dhe Dukesha e Sussex udhëtuan nga shtëpia e tyre në Santa Barbara për herë të parë si familje, duke sjellë Lilibet dhe djalin e tyre 3-vjeçar Archie në udhëtimin e tyre të parë në MB. Harry dhe Meghan ka mundësi të ulin tonet gjatë festimeve të kësaj jave, por do të kenë shumë mundësi për t’u rilidhur me familjen mbretërore.

Më e rëndësishmja, megjithatë, është fakti që Mbretëresha Elizabeth do të kalojë pak kohë me stërmbesën e saj dhe se kamerat indiskrete nuk do të kenë akses në këtë moment shumë të veçantë. Ditëlindja e parë e Lilibet do të jetë padyshim plot me dashuri dhe momente familjare. Mund të imagjinojmë vetëm rastin emocionues kur Mbretëresha Elizabeth takon më në fund të voglën e saj.