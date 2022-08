Ndodh edhe kështu! Studentja refuzon trashëgiminë miliarda euroshe: Nuk i meritoj

Një 30-vjeçare e identifikuar si Marlene Engelhorn ka habitur së fundmi gjithë botën me veprimin e saj të drejtë.

Sipas mediave të hujaja bëhet me dije se e reja ka refuzuar një shumë të madhe parash të lënë trashëgimni.

Paratë do t’i jepeshin asaj pasi ishte mbesa e Traudl Engelhorn, një nga themeluesit e kompanisë BASF, kompania më e madhe kimike në botë.

Traudl renditet në vendin e 687 të njerëzve më të pasur në botë, sipas revistës Forbes, dhe ai donte që mbesa e tij të trashëgonte fitimet e bëra gjatë më shumë se një shekulli. Megjithatë, Marlene tha se do të heqë dorë nga 90 % e shumës totale. Marlene thotë se vendimi i saj bazohet në drejtësinë sociale dhe në faktin se ajo nuk ka nevojë për ato para. Përveç kësaj, ajo nuk dëshiron të përfshihet në problemin e mbajtjes së një pasurie me vlerë kaq të madhe.

“Kur gjyshja më tha gjithçka që do të ishte e imja, nuk dija çfarë të bëja me të, por më pas fillova t’i pyesja njerëzit përreth meje për këshilla, fola me ekspertë dhe arrita në përfundimin se nuk duhej të ishin të miat, kanë para për të cilat unë nuk kam punuar. Vërtet e mendova që nuk mund të isha e lumtur kështu. Nuk është çështje vullneti, por drejtësie. Nuk kam bërë asgjë për këtë trashëgimi. Ky është fat i pastër në shortin e lindjes dhe rastësi e pastër.”, tha Marlene.