“Ndjej se bota nuk më do në këtë industri” Ylli i popit amerikan heq dorë nga muzika: Jam tallur vazhdimisht për shkak të pamjes

Ylli i popit amerikan, Lizzo, është larguar nga industria e muzikës sepse është lodhur duke u tallur në internet për pamjen dhe karakterin e saj.

Këngëtarja e “About Damn Time”, emri i vërtetë i së cilës është Melissa Viviane Jefferson, nuk e bën të qartë se për çfarë i referohet apo çfarë e shkaktoi deklaratën në internet.

Megjithatë, kjo vjen një ditë pasi një avokat, i cili përfaqëson tre ish-balerina që ngritën një padi kundër Lizzo-s gushtin e kaluar, tha se ishte “e turpshme” që këngëtarja kryesoi një mbledhje fondesh në Radio City për Presidentin Joe Biden “mes akuzave të tilla skandaloze”.

“Po lodhem duke e duruar që të gjithë në jetën time duke më tërhequr zvarrë në Internet”, tha Lizzo , 35 vjeç, në Instagram.

“Gjithçka që dua është të bëj muzikë dhe t’i bëj njerëzit të lumtur dhe të ndihmoj botën të jetë pak më e mirë se sa e gjeta unë. Por kam filluar të ndihem sikur bota nuk më do mua në të. Vazhdimisht kam dalëkundër gënjeshtrave që thuhen për mua dhe pamjen time dhe kam qenë shtylla e talljeve çdo herë po për shkak të pamjes. Karakteri im po shkatërrohet nga këta njerëz që as më njohin e as më respektojnë. Nuk këndova për këta dreqër, po heq dorë”, shkruan ajo.

Gushtin e kaluar, Lizzo dhe kompania e saj e prodhimit u paditën nga ish-balerinët Arianna Davis, Crystal Ëilliams dhe Noelle Rodriguez, të cilët e akuzuan atë për ngacmim seksual dhe krijimin e një mjedisi armiqësor pune. Në atë kohë, ylli i pop-it i mohoi akuzat.