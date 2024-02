Mes Biden dhe Trump, cilin kandidat parapëlqen Putin?

Biden është politikan me përvojë dhe më i parashikueshëm, pasi ai është një politikan i shkollës së vjetër, deklaroi presidenti rus, Vladimir Putin. ”Por, ne do të punojmë me çdo lider amerikan, të zgjedhur nga populli i Amerikës”, shtoi ai.

Putin shtoi se një fitore për Joe Biden në zgjedhjet presidenciale në SHBA, që do të mbahen në nëntor, do të ishte rezultati më i mirë i mundshëm për Rusinë.

Në një intervistë për televizionin rus, pjesë të së cilës u publikuan nga Kremlini të mërkurën, Putin kritikoi qeverinë amerikane. ”Mendoj se qëndrimi i administratës aktuale është jashtëzakonisht i dëmshëm dhe i gabuar”, tha ai.

Dy fuqitë e mëdha bërthamore janë në mosmarrëveshje për pothuajse të gjitha çështjet ndërkombëtare, por mbi të gjitha për shkak të luftës ruse kundër Ukrainës.

”Megjithatë, një fitore e Bidenit do të ishte e parapëlqyeshme”, tha Putin. Komentet e Putinit janë në kundërshtim me politikën e Rusisë në vitet e fundit, e cila ka favorizuar Donald Trump. Ish-presidenti Donald Trump reagoi ndaj kësaj deklarate të presidentit rus, Vladimir Putin.

”Presidenti Putin sapo më bëri një kompliment të madh, në fakt”, tha Trump në një takim elektoral në Charleston. ”Ai thjesht tha se do të preferonte të kishte Joe Biden si president sesa Trump”, vazhdoi ai. ”Tani, ky është një kompliment. Shumë njerëz thanë sa keq! Jo, jo, kjo është një gjë e mirë. Dhe sigurisht, ai do ta thoshte këtë”, theksoi Trump.

Komenti i fundit i Trump ishte në përgjigje të komenteve të Putinit gjatë një interviste me një korrespondent të televizionit shtetëror rus, në të cilën ai thuhet se beson se rizgjedhja e Bidenit do të ishte një zgjedhje më e mirë për interesin e Rusisë – megjithëse ai shtoi se do të punojë me çdo lider të SHBA-së.

Në mitingun e Charlestonit, Trump tha se është e sigurt se Putini do të preferonte fitoren e Bidenit, sepse ai vetë pengoi interesat e Rusisë ndërsa ishte president, veçanërisht në ndërtimin e ”Nord Stream 2”, një gazsjellës i diskutueshëm gjermano-rus.

“Unë ndalova ‘Nord Stream 2’ dhe [Biden] e miratoi menjëherë pasi u largova, kështu që Putin nuk është një fans i imi në të vërtetë”, tha Trump, duke iu referuar rolit të tij si president në ndalimin e ndërtimit të gazsjellësit.

”Ai nuk dëshiron të më ketë mua. Ai do Biden sepse do t’i jepet gjithçka që dëshiron, duke përfshirë Ukrainën”, tha Trump për marrëdhëniet mes Putinit dhe Bidenit.

”Ai do të realizojë ëndrrën e tij për të marrë Ukrainën për shkak të Bidenit… I vetmi president në pesë të fundit që nuk i ka dhënë asgjë Rusisë është një president i njohur si Donald J. Trump”, përfundoi Trump.