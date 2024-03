Medvedev thotë se të dyshuarit për sulmin terrorist në Moskë duhet të vriten

Ish-presidenti dhe kryeministri i Rusisë, Dmitry Medvedev, diskutoi të hënën në kanalin e tij Telegram mbi të dyshuarit e akuzuar për sulmin terrorist në sallën e koncerteve Crocus City.

“A duhet të vriten?”, u pyet ai. “Po duhet. Dhe do të vriten.”

Kremlini tha se nuk do të marrë pjesë në bisedat për heqjen e moratoriumit të dënimit me vdekje, shkruan The Guardian, transmeton Klankosova.

Dënimi me vdekje është i ligjshëm në Rusi, por asnjë ekzekutim nuk është kryer që nga viti 1996, kur ish-presidenti, Boris Yeltsin, nxori një dekret për vendosjen e një moratoriumi de-facto, i cili u konfirmua në mënyrë eksplicite nga Gjykata Kushtetuese në 1999.