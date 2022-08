Me trajler drejt Anglisë, kapet familja shqiptare në Holandë, arrestohet shoferi

Autoritetet holandeze arrestuan një shofer kamioni nga Polonia mbrëmjen e djeshme në Hoek van Holland për kontrabandë të qenieve njerëzore. Mediat holandeze raportojnë se brenda trajlerit ishte një familje nga Shqipëria.

Kamionisti ishte nisur drejt Anglisë me kamionin e tij. Gjatë kontrollit në dalje të kufirit, qeni i migracionit të Marechaussee diçka nuhati në trajler. Pas kontrolleve rezultoi se brenda kamionit ishin fshehur dy burra dhe një grua, të cilët ishin futur mes një ngarkese me paleta. Ndërkohë, e mbështjellë me një batanije ishte fshehur vajza 4-vjeçare e çifit shqipar.

Mediat raportojnë se klandestinët ishin ngjitur në rimorkio me ndihmën e shoferit. Aktualisht emigrantët shqiptarë janë ndaluar nga zyrat e emigracionit.