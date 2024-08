Më shumë se 700 emigrantë mbërrijnë në Britaninë e Madhe me 11 varka në një ditë të vetme

Më shumë se 700 emigrantë kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar pasi kaluan Kanalin me 11 varka – numri më i madh i migrantëve në një ditë që nga ardhja e laburistëve në pushtet.

Të dhënat e Home Office të publikuara së fundmi tregojnë se 703 persona kaluan Kanalin të dielën, shifra më e lartë për këtë vit.

Gjithashtu, bëhet e ditur se ata kanë udhëtuar me 11 varka, duke sugjeruar një mesatare prej 64 personash për varkë.

Sic raportohet, dy emigrantë kanë vdekur duke u përpjekur të kalojnë Kanalin.

Varka e tyre e vogël ishte në ujërat franceze kur ata dërguan një sinjal shqetësimi në qendrën rajonale të rojes bregdetare.

Ndërkohë, rreth 50 të tjerë u shpëtuan nga anija me një helikopter dhe dy varka, me “shumë” të nxjerrë nga uji me “lëndime nga djegia e karburantit”, shkruan skynews.

Numri i përgjithshëm i mbërritjeve në Mbretërinë e Bashkuar me varka të vogla në vitin 2024 tani qëndron në 18,342.

Kjo shifër është 13% më e lartë se në këtë pikë vitin e kaluar, kur kishin kaluar 16,170, por është 3% më e ulët se viti 2022, që ishte 18,978 në këtë fazë.

Më e larta në një ditë të vetme këtë vit ishte më 18 qershor, kur kaluan 882 persona, ndërsa e dyta më e larta ishte 711 më 1 maj, të dyja përpara zgjedhjeve të përgjithshme më 4 korrik.

Kryeministri britanik, Keir Starmer, ka premtuar të “shpartallojë bandat” duke krijuar një Komandë të re të Sigurisë Kufitare për të trajtuar bandat e kontrabandës së njerëzve që sjellin emigrantë përtej Kanalit.

Oficerëve do t’u jepen kompetenca të reja sipas Aktit Kundër Terrorizmit për t’i lejuar ata të kryejnë ndalime dhe kontrolle në kufi, të kryejnë hetime financiare dhe të lëshojnë urdhra kërkimi dhe sekuestrimi që synojnë krimin e organizuar të imigracionit.

Që nga ardhja në qeveri, ai ka njoftuar gjithashtu 84 milion paund financim për vendet afrikane dhe të Lindjes së Mesme në një përpjekje për të trajtuar krizën e migracionit “në burim”.

Paratë do të shkojnë për iniciativat shëndetësore dhe arsimore, si dhe mbështetjen humanitare, për të adresuar në radhë të parë arsyet që njerëzit ikin nga shtëpitë e tyre.