“Më kanë quajtur të çmendur dhe histerike”, rrëfehet Meghan Markle: Si i luftova steriotipet e Hollywood

Meghan Markle sot përdori podcast-in e saj të fundit Archetypes për të diskutuar rreth asaj se si përdoret etiketimi ‘i çmendur’ për të ‘zvogëluar besueshmërinë e grave’.

Episodi i pestë i serialit Spotify fillon me Dukeshën e Sussex-it duke lëshuar një paralajmërim nxitës duke këshilluar këdo që të akordohet nëse e gjen përmbajtjen shumë të rëndë, përpara se ajo të kritikojë Hollyëood-in për stereotipin e tij të femrave të çmendura, të nxehta.

Meghan përshkruan se si ajo vetë është quajtur e çmendur dhe histerike, përpara se të zbulonte momentin që – në pikën e saj më të keqe – Princi Harry i gjeti asaj një referim te një terapist. Ajo thotë se anekdota tregon nevojën për të të qenë vërtet i sinqertë për atë që ju nevojitet dhe të mos keni frikë të bëni paqe me të për ta kërkuar atë.

41-vjeçarja flet gjithashtu për ndjenjën e vetmuar dhe sikur nuk përshtatesha në shkollë, përpara se të përshkruajë se si – si e rritur – ajo shpesh dëshiron të ndihet sentimentale, por beson se është e kushtëzuar që të mos shfaqë emocione të forta në publik.

Pjesa e sotme 55-minutëshe, e titulluar Dekodimi i të çmendurve, fillon nga Meghan duke iu drejtuar dëgjuesve. “Ngrini dorën nëse ju kanë quajtur ndonjëherë të çmendur apo histerikë? I çmendur jashtë mendjes, krejtësisht irracionale, në rregull? E kuptoni thelbin”, – thotë ajo.

Dukesha më pas vazhdon: “Tani, nëse do të ishim të gjithë në të njëjtën dhomë dhe do të mund të shiheshim, mendoj se do të ishte shumë e lehtë për t’u parë. Sa prej nesh i kemi duart lart? Meqë ra fjala, edhe unë. Dhe nuk është çudi kur mendoni se sa të përhapura janë këto etiketa në kulturën tonë.’

Më pas Meghan luan një seri citatesh, duke përfshirë një nga sitcom-i amerikan How I Met Your Mother, në të cilin personazhi Neil Patrick Harris që luan personazhin Barney thotë: “Nëse ajo është kaq e çmendur, ajo duhet të jetë kaq e nxehtë”. Kjo pasohet nga filozofi konservator Jordan Peterson, i cili thotë: ‘Unë nuk mendoj se burrat mund të kontrollojnë gratë e çmendura’.

Segmenti i tretë vjen nga një tjetër sitcom amerikan, Scrubs, në të cilin mjekja imagjinare Elliot (Sarah Chalke) komenton: ‘Nuk mund ta duroj, Carla! Nuk mund ta fsheh të çmendurin edhe një minutë! Unë jam vetëm se ky mal i madh me qyqe është gati të shpërthejë.

Pas transmetimit të segmenteve, Meghan thotë: ‘Të quash dikë të çmendur ose histerik, e hedh poshtë plotësisht përvojën e tyre dhe minimizon atë që ndjen. Vazhdon të shkojë deri në pikën ku këdo që është etiketuar mjaft herë mund të ngjethet duke menduar se në të vërtetë nuk është mirë ose ndonjëherë më keq, deri në pikën ku çështjet reale të të gjitha llojeve injorohen. E po kjo nuk po ndodh sot’.