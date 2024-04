Mbreti Karli III do të ndërtojë 2500 shtëpi në një qytet historik, revoltohen banorët në Britani

Qytetarët britanikë janë të zemëruar me planet e Mbretit Karli III për të ndërtuar 2500 shtëpi në 320 hektarë tokë bujqësore në një qytet historik. Banorët e Faversham, Kent, kanë kritikuar propozimet e paraqitura nga Dukati i Cornwall-it, të cilat ata besojnë se do ta “gëlltisin” qytetin dhe do ta kthejnë atë në një “masë urbane”.

Një kërkesë për miratim për ndërtimin e 261 shtëpive fillestare iu dorëzua këshillit lokal dhjetorin e kaluar, duke zemëruar vendasit, të cilët argumentojnë se qytetit i mungon infrastruktura për të mbështetur një zhvillim të tillë. Disa kanë pretenduar se propozimet do të ndikojnë negativisht në mjedisin lokal dhe do të shkojnë kundër dashurisë së mbretit për natyrën, ndërsa të tjerë thonë se do të rrisë trafikun dhe ndotjen e ajrit.

Shtëpitë do të ndërtohen në një ngastër toke në Faversham juglindor, i cili u ble nga Dukati në 1999. Propozimet janë paraqitur për të trajtuar krizën e strehimit dhe do të krijojnë një “qytet ideal”, sipas një urban të ngjashëm zhvillim në Poundbury.

Zhvilluesit pretendojnë se ofrojnë “shtëpi të përballueshme të projektuara dhe ndërtuara sipas standardeve të cilësisë së lartë. South East Faversham do të jetë një vend tërheqës, modern dhe i këndshëm për njerëzit që të jetojnë, punojnë, blejnë dhe pushojnë. Do të nxitet nga nevojat lokale dhe do të frymëzohet nga personazhi i Faversham. Do të ketë gjithashtu hapësirë ​​të dedikuar për dyqanet e ushqimit dhe shitësit e pavarur, artizanat dhe prodhuesit, ndërsa një rrugë e re e lartë do të ketë një sërë restorantesh, kafenesh dhe hapësira për zyra. Do të ketë një shkollë fillore dhe po shqyrtohen mundësitë për një shtëpi kujdesi dhe ndoshta një sërë objektesh që lidhen me shëndetin.”