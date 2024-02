Mbreti i Norvegjisë Harald V shtrohet në spital!

87-vjeçari, monarku më i vjetër në pushtet në Evropë, po përballet me një gjendje shëndetësore jo të mirë vitet e fundit dhe është e paqartë se kur do të kthehet në shtëpi. Mbreti i Norvegjisë Harald V, është shtruar në spital ku po kurohet për infeksion teksa ndodhej me pushime në Malajzi. Mbreti do të qëndrojë në spital në ishullin Langkawi dhe nuk dihet ende se kur do të kthehet në shtëpi, njoftoi dje Shtëpia Mbretërore e Norvegjisë në një deklaratë.

“Mjeku personal i mbretit është në Langkawi dhe konfirmon se mbreti po përmirësohet nga infeksioni i tij. Madhëria e tij është trajtuar mirë në spital. Madhështia e tij do të qëndrojë në spital edhe për disa ditë. Asnjë vendim nuk është marrë në lidhje me kthimin e tij në shtëpi”, thuhej më tej në deklaratë.

Monarku ka nevojë për paterica për të lëvizur dhe ka vuajtur nga një sërë sëmundjesh vitet e fundit, duke përfshirë operacionin në zemër dhe probleme të ndryshme të frymëmarrjes. Ai ka qenë i sëmurë vazhdimisht gjatë muajve të fundit. Ai gjithashtu u shtrua në spital me një infeksion në dhjetor dhe u trajtua me antibiotikë intravenozë dhe u shtrua në spital në gusht me temperaturë. Dy ditë para ditëlindjes së tij javën e kaluar, NTB raportoi se mbreti do të ndërmerrte një udhëtim privat jashtë vendit së bashku me gruan e tij, Mbretëreshën Sonja, pa specifikuar destinacionin ose datat. Sipas kalendarit të shtëpisë mbretërore, detyra e parë zyrtare e Harald pas festës është planifikuar për 8 mars, kur ai dhe Haakon do të kryesojnë këshillin shtetëror, një takim mujor me qeverinë në pallatin mbretëror në Oslo.