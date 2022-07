Mbretërinë e Bashkuar në emergjencë prej temperaturave të larta, britanikët lyejnë derrat me krem dielli

Derrat do të lyhen me krem kundër diellit në shfaqjen më të madhe bujqësore në Mbretërinë e Bashkuar në atë që pritet të jetë dita më e nxehtë e Uellsit. Disa fermerë kanë lyer kafshët e tyre me krem kundër diellit për t’i mbrojtur nga temperaturat ekstreme, sipas BBC.

“Derrat nuk e lëshojnë nxehtësinë ashtu si kafshët e tjera, kështu që është e vështirë t’i mbash të freskët”, tha fermeri i derrave, fitues i çmimeve, Ela Mair për BBC.

Ndërkohë, në shfaqjen Royal Welsh Show, një nga ngjarjet më të mëdha bujqësore të Europës që po ndodh gjatë katër ditëve të ardhshme, organizatorët kanë shpenzuar rreth 50,000 paund për ventilatorë shtesë dhe ajrim në kasollet e bagëtive për të mbajtur përafërsisht 8,000 kafshë sa më të freskëta.

Paralajmërimet për të nxehtin ekstrem janë në fuqi për dy ditët e ardhshme me temperatura që parashikohen të arrijnë në 38 grad Celcius të hënën. Një emergjencë kombëtare është shpallur në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar për shkak të temperaturave të larta.

Udhëtarët janë paralajmëruar të udhëtojnë vetëm nëse është e nevojshme dhe udhëtimet në disa trena janë anuluar për shkak të rritjes së temperaturave./albeu.com/