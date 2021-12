Mbretëresha Elizabeth telefonon vetëm dy njerëz dhe emrat mund t’ju surprizojnë

Mbretëresha Elizabeth II thuhet se telefonon vetëm dy njerëz dhe mund të mos jenë ata që të gjithë mendojnë.

“Me sa duket, mbretëresha ka dy njerëz me të cilët flet më shumë në telefon dhe ajo gjithashtu me sa duket ka një telefon celular i cili thuhet se është Samsung i mbushur me enkriptim anti-haker nga MI6, në mënyrë që askush të mos mund të hakojë telefonin e saj”, zbuloi komentuesi mbretëror Jonathan Sacerdoti ndërsa ishte në podcastin Royally US.

“Por dy personat që ajo telefonon më shumë thuhet se janë vajza e saj Princesha Anne dhe menaxheri i saj i garave John Warren”, tregoi ai.

Ndërkohë, Mbretëresha Elizabeth II thuhet se do të presë familjen mbretërore në Sandringham House për Krishtlindje, pavarësisht një viti të mundimshëm plot dramë, vdekje dhe frikë shëndetësore.

“Mbretëresha u ka thënë të gjithëve se po ndihet shumë më mirë dhe mezi pret t’i mirëpresë ata për Krishtlindje,” tha një burim për Daily Mail të enjten.

Monarkja 95-vjeçare po i referohej një sërë shqetësimesh shëndetësore që ajo pati këtë vit dhe madje u shtrua për pak kohë në spital. Ajo gjithashtu anuloi dy udhëtime këtë vit, duke përfshirë një vizitë në Irlandën e Veriut me kryeministrin Boris Johnson dhe një tjetër në Skoci për Konferencën e Klimës së OKB-së.