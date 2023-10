LUFTA/ Protesta të forta pro-palestineze në Gjermani, përplasje me policinë (VIDEO)

Protesta të dhunshme janë zhvilluar mbrëmjen e sotme në disa zona të Berlinit në Gjermani, mesa duket me sfond mbështetjen ndaj palestinezëve.

Volle Eskalation in der Reuterstraße. Polizeifahrzeuge werden mit Feuerwerk, Gegenständen und Holzlatten angegriffen. #Neukölln #b1810 pic.twitter.com/hh05T91OpP — StadtrandMedia (@StadtrandMedia) October 18, 2023

Protesta të tilla kanë shpërthyer që ditën zero të sulmit të Hamas ndaj Izraelit në shumë qytete evropiane, por deri tani nuk ishin shndërruar në të dhunshme.

35. EHu vertreibt die Menge in Nebenstraßen. Dabei werden auch Pressevertreter:innen angegriffen. #b1810 pic.twitter.com/prS751K6zT — StadtrandMedia (@StadtrandMedia) October 18, 2023

Në video dallohen protestuesit duke qëlluar në drejtim të policisë me fishekzjarre, shkopinj dhe gurë teksa i kanë vendosur zjarrin koshave të plehrave.

Ndërsa policia në Reuterstrasse u është përgjigjur me automjete me ujë me presion.

Cops flüchten vor einer großen Personenmenge in der Reuterstraße. #b1810 pic.twitter.com/qaT0gTuPQd — StadtrandMedia (@StadtrandMedia) October 18, 2023