Lufta e vazhdueshme në Siri, rritet nevoja për ndihma humanitare

Hetuesit e OKB-së paralajmërojnë se miliona sirianë përballen me urinë akute ndërsa lufta vazhdon të jetë në vend dhe gati 15 milionë varen nga ndihma humanitare.

Raporti i fundit i Komisionit të Pavarur Ndërkombëtar të Hetimit në Siri i është dorëzuar Këshillit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut.

Me vëmendjen ndërkombëtare të përqendruar në luftën në Ukrainë, lufta që ka shpërthyer në Siri gjatë 12 viteve të fundit është harruar plotësisht. Pavarësisht kësaj vëmendjeje në rënie, dhuna, shkeljet e të drejtave të njeriut dhe dëshpërimi i civilëve të privuar nga ndihma për shpëtimin e jetës vazhdon.

Komisioni i OKB-së raporton se ekonomia siriane është në rënie të lirë dhe nevojat humanitare në të gjithë Sirinë janë në nivelin më të lartë ndonjëherë. Kryetari i Komisionit Paulo Pinheiro thotë se rreth 14.6 milionë sirianë varen nga ndihma humanitare.

“Duke pasur parasysh këtë realitet shqetësues, është e pandërgjegjshme që diskutimet në Këshillin e Sigurimit të përqendrohen nëse do të mbyllet një vendkalim kufitar i autorizuar për ndihmë, në vend se si të zgjerohet aksesi në ndihmat shpëtimtare në të gjithë vendin dhe përmes çdo rruge të përshtatshme”, tha Pinheiro.

Më shumë se një milion njerëz në Sirinë veriperëndimore rrezikojnë të ndërpritet ndihma javën e ardhshme. Pikërisht atëherë Këshilli i Sigurimit do të votojë nëse do të vazhdojë shpërndarjen ndërkufitare të ndihmës humanitare të OKB-së nga Bab al-Hawa në Turqi në Idlib të mbajtur nga rebelët në Siri. Rusia thuhet se ka kërcënuar me veton për rinovimin e ndihmës përmes këtij korridori.

Komisioni thotë se të gjitha pengesat ndaj ndihmës duhet të hiqen, përfshirë ato të shkaktuara nga sanksionet e njëanshme. Në raportin e tij, Komisioni përshkruan bombardimet dhe sulmet ajrore të vazhdueshme nga forcat pro-qeveritare në Idlib, të cilat kanë shkaktuar viktima të shumta.

Ai thotë se armiqësitë midis forcave pro-qeveritare dhe grupeve opozitare vazhdojnë gjithashtu në lindje, duke vrarë dhe plagosur njerëz, duke shkatërruar dhe dëmtuar shtëpi. Skenarë të ngjashëm, thotë ai, po luhen në Sirinë jugore.

Kryetari i Komisionit Pinheiro thotë se lufta vazhdon të krijojë mjerim dhe vuajtje të patregueshme për miliona njerëz, përfshirë dhjetëra mijëra fëmijë të militantëve të Shtetit Islamik, fati i të cilëve mbetet i pasigurt.

“Ne duhet t’i kujtojmë këtij organi se 40,000 fëmijë mbahen ende në kushte të tmerrshme në kampet Al Hol dhe Al Roj në verilindje të Sirisë, së bashku me 20,000 të rritur, kryesisht gra. Pasiguria në Al Hol mbetet e përhapur, me të paktën 24 vrasje të raportuara këtë vit”, tha Pinheiro.

VOA shkruan se ambasadori sirian në OKB në Gjenevë, Hussam Edin Aala, kundërshton raportin e Komisionit si të nxitur nga akuza të rreme. Ai thotë se nuk mund të arrihen zgjidhje politike apo mjete juridike për vuajtjet e refugjatëve duke bërë ato që ai i quan akuza të parafabrikuara, vendime të diskutueshme dhe raportime të rreme.