Le Pen synon kufizimin e diplomacisë së BE-së në rast fitoreje në zgjedhjet franceze, kritika edhe ndaj Kaja Kallas

Nëse fiton zgjedhjet presidenciale franceze të vitit 2027, liderja e së djathtës ekstreme, Marine Le Pen, synon të ulë ndjeshëm kompetencat dhe financimin e diplomacisë së Bashkimit Europian. Plani do të prekte edhe institucionin e drejtuar nga shefja e diplomacisë së BE-së, Kaja Kallas.
Katër zyrtarë të Tubimit Kombëtar (National Rally) thanë se partia synon të kufizojë Shërbimin Europian të Veprimit të Jashtëm (EEAS), i cili koordinon politikën e jashtme dhe përfaqësimin diplomatik të unionit, shkruan “Politico”.
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Charles-Henri Gallois, këshilltar i kreut të partisë, Jordan Bardella, vuri në pikëpyetje rolin e Kallas. Sipas tij, kompetencat e saj janë të kufizuara dhe puna e saj përsërit atë që bëjnë diplomatët e vendeve anëtare.
“Në të vërtetë, dobia e saj është shumë e kufizuar dhe ajo dublon diplomacinë e shteteve anëtare. Askush nuk e njeh legjitimitetin e saj, veçanërisht jo Shtetet e Bashkuara dhe as Kina”, tha Gallois.
Qëndrimet e Le Pen dhe Kallas ndahen dukshëm edhe për luftën në Ukrainë. Kallas, ish-kryeministre e Estonisë, ka mbajtur një linjë të ashpër ndaj presidentit rus Vladimir Putin dhe ka mbështetur fuqishëm Ukrainën dhe presidentin e saj, Volodymyr Zelenskyy.
Le Pen, nga ana tjetër, kërkon një konferencë ndërkombëtare për paqen, që synon t’i japë fund konfliktit. Ajo ka thënë gjithashtu se Europa nuk ka më burime financiare për të vijuar mbështetjen ndaj Kievit në të njëjtën mënyrë.
Edhe eurodeputeti i National Rally, Jean-Paul Garraud, kritikoi retorikën e Kallas për Ukrainën.
“Kallas ka përdorur një gjuhë shumë luftarake për Ukrainën. Ne e mbështesim Ukrainën, por, po të shpreheshim njësoj, do të përfundonim në një luftë të hapur me Rusinë”, deklaroi ai.
Partitë nacionaliste në Francë, Gjermani dhe Poloni kërkojnë që më shumë kompetenca të kalojnë nga institucionet e Brukselit te qeveritë kombëtare, ndërsa politika e jashtme është ndër fushat ku synojnë ndryshime.
Le Pen i ka drejtuar kritikat më të forta ndaj presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, por një ndryshim i mundshëm i pushtetit në Francë mund të ndikojë drejtpërdrejt edhe te institucioni që drejton Kallas.
Gjatë një vizite të fundit në Bruksel, Le Pen tha se, nëse merr pushtetin, Franca nuk do të lejojë që Komisioni Europian të ketë kompetenca diplomatike, ushtarake ose të inteligjencës.
“Franca nuk do të pranojë më që Komisioni të ushtrojë kompetenca diplomatike dhe aq më pak kompetenca ushtarake apo të inteligjencës”, u shpreh ajo.
Zyrtarët e National Rally bëjnë të ditur se plani parashikon edhe tkurrjen e ndjeshme të rolit të Shërbimit Europian të Veprimit të Jashtëm.
Nisma pritet të ndeshet me kundërshtimin e partive proevropiane, të cilat e shohin diplomacinë e përbashkët si mjet të rëndësishëm për mbrojtjen e interesave të Europës në arenën ndërkombëtare.
Eurodeputeti irlandez Barry Andrews, pjesë e grupit Renew Europe, paralajmëroi se Franca nuk mund të përballet e vetme me fuqitë e mëdha botërore.
“Pa fuqinë kolektive të Europës, Franca nuk ka asnjë mundësi të përballet e vetme me Shtetet e Bashkuara apo Kinën”, tha Andrews.
Një zëdhënës i Shërbimit Europian të Veprimit të Jashtëm mbrojti institucionin, duke thënë se diplomacia e BE-së mbron interesat e të gjitha vendeve anëtare, përfshirë Francën.