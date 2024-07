Le Pen i bashkohet grupit të Orban në Parlamentin Europian

Pas humbjes në zgjedhjet e së dielës, Marine Le Pen i është bashkuar grupit politik të Viktor Orban, “Patriotët për Europën”.

Kjo do të thotë se në bazë të shifrave të fundit, blloku euroskeptik i kryesuar nga kryeministri hungarez zë vendin e tretë në Parlamentin Europian me 80 eurodeputetë, ndërsa Partia Popullore Europiane vjen e para dhe socialistët në vendin e dytë.

Duke përshkruar profilin e eurodeputetëve të grupi të Orban, shumica e tyre vijnë nga kampi i ekstremit të djathtë Le Pen me numrin e tyre në 30.

Pasuar nga partia e Orbanit, FIDESZ me 11, LEGA e Italisë me 8, partia ANO e Republikës Çeke me 7, austriake. FPÖ me 6, si dhe 6 PVV nga Luksemburgu dhe spanjolli VOX me 6, belgu Vlaams Belang me 3 eurodeputetë, portugez Chega me 2 dhe nga Danimarka Dansk Folkeparti me një.

Në të njëjtën kohë, Viktor Orbán, i cili vazhdon “misionin e paqes” pas vizitës në Kinë, tani po shkon drejt Uashingtonit për Samitin e NATO-s me informacione që tregojnë se në SHBA ndoshta do të takohet me ish-presidentin amerikan, Donald Trump.

Ndalesa e tij e radhës do të jetë Argjentina.