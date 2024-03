Kukulla ikonike “Barbie” feston sot përvjetorin e 65-të

Dita e Barbit është pikërisht sot më 9 mars, ditë e cila përkujton vitin 1959 ku kjo kukull ikonike u prezantua për herë të parë në Panairin e Lodrave në Nju Jork. Dita Kombëtare e Barbit feston jo vetëm fillimin e Barbie, por edhe mënyrat e panumërta se si kjo kukull ka ndikuar në modën, lojën dhe ëndrrat e fëmijëve në mbarë botën për 65 vjet.

Emri i plotë i Barbie është Barbara Millicent Roberts, me prejardhje nga qyteti imagjinar i Willows, Wisconsin. Ajo u emërua pas Barbara, vajza e Ruth Handler, e cila bashkëthemeloi Mattel Inc. me burrin e saj Elliot.

Kur Barbie bëri debutimin e saj për herë të parë, ajo veshi rrobabanje me vija bardhë e zi, dhe një vështrim të ashpër, duke krijuar identitetin e saj të modës. Kukulla origjinale Barbie u shit për vetëm 3 dollarë. Duke marrë parasysh gamën e saj të madhe të aksesorëve dhe inflacionin ndër vite, kjo pikë çmimi shënon një fillim modest për atë që do të bëhej një markë miliarda dollarëshe.

9 marsi dita e kukullës ikonike, Barbie feston përvjetorin e

kukulla e parë Barbie

Ken, shoqëruesi i vjetër i Barbie, u prezantua dy vjet pas Barbie, në vitin 1961. Ai u emërua pas Kenneth, djalit të Handlers, duke e zgjeruar më tej lidhjen familjare në universin Barbie.

Barbie ka bashkëpunuar me mbi 75 stilistë, duke përfshirë Oscar de la Renta dhe Vera Wang, duke ndërthurur botën e lojës dhe modës së lartë. Barbie shitet në mbi 150 vende, me kukulla që përfaqësojnë kultura, karriera dhe histori të ndryshme, duke e bërë atë një ikonë globale për fëmijët kudo.

Ndërsa festohet Dita Kombëtare e Barbit 2024, është e qartë se Barbie është më shumë se një kukull; ajo është një ikonë kulturore që ka evoluar për të qëndruar relevante dhe frymëzuese gjatë viteve. Nga fillimet e saj në 1959 deri në rolin e saj sot si një simbol i fuqizimit dhe përfshirjes, Barbie vazhdon të frymëzojë fëmijët të ëndërrojnë dhe të imagjinojnë mundësi të pafundme.