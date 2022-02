Kriza në Ukrainë, Kanadaja dërgon armë dhe municione në Kiev

Kanadaja do të dërgojë armë në Ukrainë, ndërsa do ti japë vendit 347 milionë euro në formën e huasë , sipas një njoftimi të kryeministrit të vendit. Kjo është hera e parë që Kanadaja ka njoftuar se do të dërgojë pajisje dhe municione ushtarake në Ukrainë.

“Qëllimi është të parandalojmë Rusinë që të vazhdojë ofensivën e saj kundër Ukrainës,” tha kryeministri kanadez në një konferencë për shtyp.

Deri në fund të janarit, Kanadaja i kishte dhënë 120 milionë dollarë në formën e huasë Ukrainës për të mbështetur ekonominë e vendit.

Qeveritë perëndimore dhe Moska diskutuan të hënën për një zgjidhje të mundshme diplomatike për të parandaluar kërcënimin e një lufte ruso-ukrainase, me Shtetet e Bashkuara që thonë se presidenti rus Vladimir Putin ende nuk ka marrë vendimin përfundimtar.