Kongo dënon me vdekje 66 ushtarë që lanë pozicionet gjatë luftimeve

Kongo dënon me vdekje 66 ushtarë që lanë pozicionet gjatë luftimeve

Në Republikën Demokratike të Kongos, 66 ushtarë u dënuan me vdekje pasi u shpallën fajtorë për frikacakëri, rebelim dhe mosbindje ndaj urdhrave ushtarakë.

Çështja e 71 ushtarëve u shqyrtua në një proces të përbashkët nga një gjykatë ushtarake në Walikale, në provincën e Kivu-së së Veriut, në lindje të vendit. Përveç 66 të dënuarve me vdekje, katër u shpallën të pafajshëm dhe një mori dënim me 10 vite burg.

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Autoritetet ushtarake i akuzojnë të dënuarit se i lanë pozicionet dhe u larguan gjatë përleshjeve me grupet e armatosura në pjesën lindore të vendit. Ata ishin arrestuar më 20 tetor.

Vendimi merret ndërsa ushtria kongoleze po has vështirësi në luftën ndaj grupeve të armatosura, mes tyre rebelët e M23. Në radhët e saj janë raportuar gjithashtu probleme me disiplinën, organizimin dhe pajisjet ushtarake.

Pas një moratoriumi prej rreth 20 vjetësh, Republika Demokratike e Kongos rifilloi zbatimin e dënimit me vdekje në vitin 2024. Qeveria e arsyetoi këtë hap me nevojën për të luftuar tradhtinë dhe dezertimin në ushtri.

Të dhënat e publikuara nga RFI tregojnë se, që prej fillimit të vitit 2025, janë dënuar të paktën 507 ushtarë, nga të cilët 381 me vdekje. Deri më tani, megjithatë, nuk është kryer asnjë ekzekutim zyrtar.


Shtuar 10.11.2026 15:31

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