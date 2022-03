Kërkesa e Rusisë për armë, paralajmërimi i SHBA-ve dhe raundi i ri i bisedimeve, gjithçka duhet të dini për ditën ё 19-të të luftës

Është mëngjes në Ukrainë, dhe albeu.com po ju sjell më poshtë me detaje të zhvillimeve të fundit, përfshirë sulmet me raketa gjatë natës në Kiev dhe në rajonin Zhytomyr.

-Rusia dyshohet se i ka kërkuar Kinës ndihmë ushtarake dhe ndihmë për t’iu shmangur sanksioneve. Ambasada e Kinës në Uashington ka thënë se nuk është në dijeni të kësaj kërkese.

-Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se Kina do të përballet me “pasoja” të rënda nëse ndihmon Rusinë, sipas raporteve të mediave.

-Një raund i ri bisedimesh midis Rusisë dhe Ukrainës do të mbahet sot online dhe do të fillojë në orën 10:30 të mëngjesit me kohën e Kievit.

-Forcat e Armatosura të Ukrainës thonë se kanë goditur katër avionë që i përkisnin forcave ruse në 24 orët e fundit, duke shtuar se kanë nisur “sulme dërrmuese” në bazat ruse në terren.

-Nuk do të ketë evakuime civile të hënën nga Sumy, një qytet që ka qenë skena e luftimeve të ashpra për javë të tëra.

-Në qytetin e Mariupolit, ata që arritën të arratiseshin thanë për BBC se zonat e banuara ishin bombarduar pa pushim, ditë e natë.

-Dhe në qytetin e Rivne, një kullë televizive thuhet se është dëmtuar si rezultat i një sulmi raketor rus./albeu.com