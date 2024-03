Kancelari gjerman thirrje Izraelit që të lejojë më shumë ndihma humanitare në Gaza

Kancelari gjerman Olaf Scholz i bëri thirrje sot Izraelit që të lejojë aksesin e ndihmës humanitare në Gaza në një shkallë më të madhe, përpara një udhëtimi dy-ditor në Lindjen e Mesme.

Soltz do të udhëtojë sot në portin Akaba të Jordanisë në Detin e Kuq për t’u takuar me Mbretin e Jordanisë Abdullah nesër, të dielën, përpara se të marrë një avion për në Izrael për t’u takuar me kryeministrin Benjamin Netanyahu . “Është thelbësore që ndihma të arrijë në Gaza në një shkallë më të madhe tani. Do të jetë një çështje që unë gjithashtu do të duhet ta diskutoj”, u tha Soltz gazetarëve përpara udhëtimit të tij.

Ai shprehu gjithashtu shqetësim për ofensivën e planifikuar të Izraelit në qytetin jugor të Rripit të Gazës, Rafah, ku më shumë se gjysma e 2.3 milionë banorëve të enklavës janë strehuar. “Ekziston rreziku që një sulm i përgjithshëm në Rafah të rezultojë në shumë viktima të tmerrshme civile, gjë që është rreptësisht e ndaluar,” shtoi ai.

Forcat Ajrore të Gjermanisë njoftuan se kishin hedhur paleta me katër tonë ndihma humanitare në enklavë sot. “Çdo paketë ka rëndësi. Por pikat e ajrit janë vetëm një pikë në oqean” tha MPJ në një postim në rrjetet sociale X