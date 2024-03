Kaliforni/ Stuhia e fortë e borës bllokon shtëpitë dhe bizneset (VIDEO)

Stuhi dëbore e papritur ka goditur Kaliforninë veriore në SHBA që nga mbrëmja e së enjtes së kaluar, shkaktuar probleme serioze në dhjetëra zona, veçanërisht në Sierra Nevada.

Sasia e mëdha e borës shkaktoi bllokime trafiku në shumë rrugë, me drejtues të bllokuar në makinat e tyre për orë të tëra. Qindra shtëpi dhe biznese janë fundosur në dëborë në Liqenin Donner. Reshjet e vazhdueshme të borës prej 48 orësh kanë shkaktuar dhjetëra probleme me furnizimin me energji elektrike dhe ujë.

Shpërthimet e erës deri në 305 km/h kanë shkaktuar mbylljen e parqeve kombëtare, vendpushimet e skive dhe një rrugë arteriale ekskluzivisht për kamionë. Kjo situate ka sjellë sfida të mëdha për banorët dhe autoritetet lokale.

Homes and businesses around Donner Lake, California, are buried as heavy snow continues.

Now approaching nearly 48 hours of continuous snowfall. #CAwx #LeapDayBlizzard pic.twitter.com/oWk9B4nlYa

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) March 2, 2024