“Kafaz qelqi”, i burgosuri më i rrezikshëm i Britanisë mbahet në këtë vend unik

Robert Maudsley kreu një varg vrasjesh të tmerrshme, përfshirë tre në burg, dhe gjendet i mbyllur në një qeli xhami të bërë posaçërisht për më shumë se 40 vjet.

Vrasësi serial më i rrezikshëm i Mbretërisë së Bashkuar, me nofkën ‘The Cannibal’, është mbajtur në një qeli të vetmuar burg për më shumë se katër dekada.

Një seri e re dokumentare jep një pasqyrë të jetës së vrasësit Robert Maudsley, i cili do të kalojë pjesën tjetër të jetës së tij në një birucë xhami nën burgun e Wakefield.

Maudsley, i lindur në Liverpool, kreu vrasjen e tij të parë të tmerrshme, vetëm 21 vjeç.

Vrasësi serial theri një nga klientët e tij, John Farrell. Vrasja ishte aq e dhunshme dhe policët e quajtën “blu” për shkak të ngjyrës së fytyrës së tij.

Maudsley u arrestua dhe përfundimisht u dënua për vrasje. Ai u burgos me vendimin që kurrë të mos lihej i lirë. Pastaj ai u dërgua në Spitalin Broadmoor, i njohur për strehimin e disa prej të burgosurve më të dhunshëm në MB.

Tre vitet e tij të para pas hekurave ishin relativisht të qeta deri në vitin 1977, kur ai dhe shoku i tij i burgosur David Cheeseman dolën në një qeli me keqtrajtuesin e fëmijëve David Francis.

Për nëntë orët e ardhshme çifti torturoi brutalisht Francis duke i futur një lugë në veshin e tij, ku i shkoi deri në tru. Kur rojet thyen derën, Françesku kishte vdekur.

Vitin pasues, Maudsley monstruoz mbyti dhe goditi me thikë gruan-vrasëse Salney Darëood në qeli, para se të fshihte trupin nën shtratin e tij.

Pastaj ai zbuloi viktimën e tij të radhës Bill Roberts, i cili ishte burgosur për abuzim seksual të një vajze shtatë vjeçare.

Ai e theri me thikë Roberts, i futi një kamë të improvizuar në kafkë. Pas gjakderdhjes, Maudsley me qetësi u ngjit tek një roje burgu dhe me trishtim tha se do të kishte dy më pak njerëz në darkë atë natë. Për shkak të rrezikshmërisë, ai nuk duhej të përzihej më me njerëzit e tjerë të burgosur dhe u ndërtua një qeli speciale për ta mbajtur atë brenda.

Qelia, e cila u përfundua në 1983, u quajt kafazi i qelqit. Me një madhësi 5.5mx4.5m, i rrethuar nga xham anti-plumb të cilin rojet e burgut e vëzhgojnë nga afër. Mobilja e vetme është një tavolinë dhe një karrige, të dyja prej kartoni të kompresuar. Shtrati i Maudsley është një pllakë betoni dhe dera është bërë prej një çeliku të fortë.

Muret e tejdukshme përmbajnë një të çarë përmes së cilës rojet i kalojnë vaktet dhe gjërat e tjera që i duhen, sipas ‘Daily Record’.

Ai është i mbyllur në kafaz për 23 orë në ditë dhe i lejohet të ushtrojë për një orë. Kur ai shkon në oborrin e stërvitjes, ai shoqërohet nga gjashtë roje dhe kurrë nuk i është dhënë mundësia të ketë kontakte më të burgosurit e tjerë.