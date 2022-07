Jeta private e Ivana Trump përmes fotove, nga dashuria e madhe me Donald Trump te fëmijët dhe sekretet (FOTO LAJM)

Ivana, 73 vjeçe, ndërroi jetë të enjten në shtëpinë e saj në Upper East Side të Nju Jorkut , pasi pësoi arrest kardiak. Ajo ka lënë pas tre fëmijët e saj – Donald Jr, Eric dhe Ivanka – dhe dhjetë nipër e mbesa.

Fotot intime familjare, të shpërndara më parë nga DailyMail, kryesisht përfshijnë dekadat e viteve 1970 deri në vitet 1990, përpara se Ivana dhe Donald të ndaheshin.

Koleksioni përmban shkrepje të sinqerta, polaroide dhe fotografi të agjencisë nga aktorja e shoqërisë Mary Hilliard deri te Ron Galella, i quajtur ‘Paparazzo Extraordinaire’. Por për më tepër, fotot tregojnë momente të detajuara të shpërndara nga familja e profilit të lartë me dyer të mbyllura.

Bota e kujton për trashëgiminë që la si modele, atlete e klasit botëror dhe biznesmene e fuqishme. Por për fëmijët e saj, Ivana Trump ishte një nënë dhe mike e kujdesshme, e përkushtuar ndaj familjes së saj.

Një mori fotosh të zbuluara nga një koleksionist i Floridës së Jugut në vitin 2014 tregojnë bukuroshen e dashuruar me ish-bashkëshortin e saj, Donald Trump, duke pushuar me fëmijët e saj dhe duke pozuar me torta ditëlindjesh të bëra vetë.

Fotografitë e kapura në dasmën e Ivanës dhe Donaldit në vitin 1977 tregojnë modelen si një nuse të bukur dhe rrezatuese, e veshur me një fustan të bardhë mjaft të thjeshtë. Ajo është fotografuar së bashku me dhëndrin e saj të guximshëm teksa dyshja shkëmbenin betimet në altarin e kishës kolegjiale Marble në qytetin e Nju Jorkut.

Duke kërcyer në pritjen që pasoi janë fotot e njerëzve të dhëndrit, Fred Sr., dhe Marisë dhe prindërve të nuses, Milos Zeinicek dhe Marie Francova.

Dashuria e tyre dukej se rrezatonte në fazat e hershme të marrëdhënies së tyre. Çifti u pa i qetë së bashku në darka, duke pozuar për foto në çati me shampanjë në dorë dhe duke u përqafuar me njëri-tjetrin në shtëpinë e tyre luksoze.

Fotografitë detajojnë edhe momentet më intime të çiftit, kur u bënë prindër të tre fëmijëve. Ivana dhe Donald janë fotografuar duke mbajtur fëmijët e tyre të mitur, në dukje të përgjumur. Festat e ditëlindjeve ishin të ndara dhe të dallueshme për faktin se ato nuk dukeshin si festa të mirëorganizuara, por thjesht festime të gëzuara pa cirk të importuar apo argëtime të tjera ekstravagante.

Në disa foto Ivana është fotografuar përkrah ëmbëlsirave të bëra vetë teksa familja festonte së bashku.

Fotot e bëra gjatë pushimeve tregojnë se familja ishte e zhytur në diell teksa Ivana kishte veshur një kostum banje mahnitëse blu me temina. Në një udhëtim – me sa duket në Disney World – Donald Jr., Ivanka dhe Eric takuan personazhin e filmit vizatimor Donald Duck. Ata janë fotografuar në udhëtim me nënën e tyre.

Koleksioni i fotografive dokumentoi gjithashtu jetën e fëmijëve duke u rritur, duke përfshirë kohën e banjës së fëmijërisë dhe mënyrën se si ata visheshin për të festuar Halloween.