Ja në cilin rast do të përdorte Rusia armët bërthamore

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov ka sqaruar rastin kur Rusia do të përdorte armët bërthamore. Ai tha se armët bërthamore përshkruhen si një “armë lamtumire” në doktrinën e Moskës që rregullon përdorimin e tyre.

Në një dokument theksohet se Rusia do të hakmerrej me armë bërthamore nëse ajo ose aleatët e saj do të sulmoheshin të parët.

Duke folur për armët taktike bërthamore të vendit, presidenti rus Vladimir Putin tha qershorin e kaluar se nuk kishte “nevojë” t’i përdorte ato duke përdorur të njëjtin argument.

Peskov deklaroi këtë të mërkurë se “nëse diçka kërcënon ekzistencën e vendit tonë, atëherë armët bërthamore do të përdoren “.

Gjatë fjalimit të tij vjetor në Asamblenë Federale të enjten e kaluar, Putin u kujtoi agresorëve të mundshëm se të gjitha përpjekjet e mëparshme për të pushtuar Rusinë kishin përfunduar me dështim, duke paralajmëruar se “tani pasojat për pushtuesit e mundshëm do të ishin shumë më tragjike”.

Ai theksoi se Rusia ka një arsenal masiv bërthamor, i cili është në një gjendje “gatishmërie të plotë për dislokim”.