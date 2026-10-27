Izraeli voton më 27 tetor, Netanyahu synon një mandat të ri përballë ish-shefit ushtarak Eisenkot

Qendrat e votimit në Izrael u hapën sot, më 27 tetor, në një proces zgjedhor që mund të shënojë fundin e qëndrimit dhjetëvjeçar të Benjamin Netanyahut në pushtet, edhe pse kjo nuk nënkupton domosdoshmërisht një ndryshim të qeverisë.
Pas tre vitesh lufte, një serie operacionesh ushtarake dhe një krize të rëndë të brendshme të nisur nga sulmi i Hamasit më 7 tetor 2023, qytetarët izraelitë janë drejtuar drejt kutive të votimit.
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Sipas sondazheve të fundit para zgjedhjeve, avantazhin e ka ish-shefi i shtabit të Forcave të Mbrojtjes Izraelite, Gandhi Eisenkot. Megjithatë, kjo epërsi nuk i garanton atij mundësinë për të krijuar qeverinë. Edhe pse mbështetja për Netanyahun ka rënë ndjeshëm, ai vazhdon të ketë një elektorat të qëndrueshëm dhe një sistem aleancash politike që mund t’i mundësojë rikthimin në pushtet, edhe nëse Likud nuk renditet si forca e parë.
Eisenkot ka tërhequr një numër të konsiderueshëm votuesish që kërkojnë ndryshim në drejtimin politik, por pa ndryshuar në mënyrë themelore strategjinë e sigurisë kombëtare. Përballë tij, Netanyahu po përpiqet të sigurojë një tjetër mandat, në një garë me një kundërshtar që e njeh nga afër aparatin izraelit të sigurisë.
Rritja e mbështetjes për Eisenkot nuk tregon një orientim të përgjithshëm të shoqërisë izraelite drejt së majtës. Ajo lidhet më shumë me kërkesën për një mënyrë tjetër qeverisjeje, të udhëhequr nga figura që burojnë nga i njëjti mjedis ushtarak dhe politik që ka ndikuar në formësimin e vendit gjatë dekadave.
Ky realitet shpjegon edhe përse sondazhet paraqesin një garë me një fitues të mundshëm, por pa një shumicë të qartë për krijimin e qeverisë. Edhe nëse partia e Eisenkotit del e para, ndërsa Likud ruan bazën e tij veçanërisht të qëndrueshme, asnjëri prej dy kampeve kryesore nuk duket se arrin 61 vendet e nevojshme për shumicën absolute në Knessetin me 120 anëtarë.
Për rrjedhojë, Izraeli mund të hyjë sërish në një periudhë ngërçi politik, këtë herë në një klimë ku interesat rajonale dhe ndërkombëtare janë dukshëm më të mëdha.