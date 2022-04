Izraeli tërhiqet nga Eurovisioni, pse ky vendim?

Izraeli nuk do të marrë pjesë në Eurovision-in e këtij viti në Torino të Italisë.

Lajmin e njoftoi televizioni publik KAN dhe organizatori i përgatitjes për Eurovision-in, duke befasuar izraelitët por edhe më gjerë.

Arsyeja pse Izraeli nuk do të konkurrojë në “Eurovision Song Contest 2022”, është se mbrojtja e sigurisë për artistët nuk mund të garantohet.

Punonjësit në Ministrinë e Jashtme të Izraelit dhe shërbimi i sigurimit janë aktualisht në grevë, ndërsa KAN tha se nuk janë në gjendje të ofrojnë persona për të shoqëruar delegacionin në Torino.

“Ne nuk mund të marrim përgjegjësi për sigurinë e delegacionit pa siguri në emër të shtetit të Izraelit. Deri më tani, për shkak të grevës së Ministrisë së Punëve të Jashtme, që prek protokollet e sigurisë, delegacioni izraelit nuk do të marrë pjesë në Eurovizioniin e Torinos”, tha KAN në një deklaratë në Twitter.

As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin.

— KAN Eurovision Israel (@kaneurovision) April 12, 2022