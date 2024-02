IDF konfirmon vdekjen e komandantit të lartë të Hezbollahut dhe zëvendësit të tij

IDF pretendon se ka neutralizuar një komandant të lartë të Hezbollahut, së bashku me zëvendësin e tij, gjatë një sulmi në Libanin jugor ditën e djeshme.

Sipas IDF të mërkurën mbrëma, avionët luftarakë goditën një ndërtesë në Nabatieh, e cila përdoret nga Hezbollahu.

Ali Muhamed al-Debes dhe zëvendësi i tij Hassan Ibrahim Issa u vranë gjatë sulmit.

The IDF says it struck several Hezbollah positions in the last few hours, in south Lebanon's Blida and Maroun al-Ras. pic.twitter.com/hMirGxvYNl

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 15, 2024