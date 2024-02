I dha goditje të fortë bandave kriminale në mbarë vendin, presidenti i El Salvadorit korr fitore të thellë: Si asnjëherë në histori, kemi arritur…

Duke qëndruar në ballkonin e Pallatit Kombëtar në kryeqytet, presidenti salvadorian Nayib Bukele, kuptueshëm ishte i ngazëllyer. “Kjo është fitorja me diferencën më të madhe midis vendit të parë dhe të dytë në histori,” pohoi ai për zgjedhjet presidenciale të së dielës, të cilat kanë bërë që ai të rizgjidhet për një mandat të dytë në detyrë me një avantazh dërrmues. “Opozita është pluhurosur,” i tha 42-vjeçari turmës së mbledhur mes zhurmës shurdhuese të brohoritjeve dhe borive.

Ndërsa rezultati përfundimtar është ende për t’u konfirmuar nëse ai ka marrë vërtet kontrollin pothuajse total të asamblesë legjislative, nuk ka dyshim se kjo ishte një fitore e thellë dhe siç thotë ai një shfajësim total i politikave të diskutueshme të mandatit të tij të parë.

Në fakt, një nga brohoritjet më të forta të turmës u dëgjua kur përmendi “gjendjen e përjashtimit”, masat emergjente që ai vendosi në mars 2022 duke i dhënë pushtete drakoniane policisë dhe ushtrisë për të luftuar bandat e El Salvadorit.

Elektorati votoi në mënyrë të rrumbullakët për një vazhdim të planit të sigurisë që ka sjellë një ndryshim kaq rrënjësor në kombin e Amerikës Qendrore. Më shumë se 75,000 njerëz janë arrestuar sipas politikës në pak më pak se dy vjet, por komunitete të tëra janë çliruar nga një shkallë asfiksuese e kontrollit të bandave.

“Më parë nuk mund të lëviznim lehtë, nga frika se mos lëndoheshim fizikisht,” tha votuesja Vilma Abrego në një qendër votimi në Quetzaltepeque, jashtë San Salvadorit, pasi hodhi votën e saj. “Nëse do të shkoje diku i ri, nuk do ta dije nëse do të dilje i gjallë. Por tani ne kemi këtë president që po qeveris në mënyrën që synon Zoti.”

Pasi hodhi votën e tij, Presidenti Bukele mbajti një konferencë shtypi në kryeqytet. Tani që ka kthyer situatën e sigurisë në vend, pyetja është a do të përqendrohet në fazën tjetër të politikës së sigurisë – veçanërisht në procesin ligjor të mijëra njerëzve pa lidhje me bandat, të cilët, sipas organizatave të të drejtave të njeriut, janë burgosur në mënyrë të paligjshme. Ai pranoi se policia në El Salvador kishte bërë “disa gabime”, por tha se rreth 7,000 nga të arrestuarit ishin liruar tashmë.

Bukele argumentoi se ai po aplikonte një zgjidhje unike për problemin unik të El Salvadorit, i cili prej kohësh është kryeqyteti i vrasjeve në botë. Për më tepër, shtoi ai, El Salvadori kishte provuar zgjidhje të panumërta të paraqitura nga Uashingtoni, Bashkimi Evropian dhe Organizata e Shteteve Amerikane, por asnjëra prej tyre nuk kishte funksionuar. Përgjigja, tha ai, ishte politika e tij.

“El Salvadori u kthye nga vendi më i rrezikshëm në botë në më të sigurti në hemisferën perëndimore. Kjo nuk është një arritje e vogël. Kjo nuk bëhet lehtë. Askush në botë nuk e ka bërë më parë kaq shpejt dhe kaq pastër sa ne. E kemi bërë këtu pa viktima civile”, tha ai.

Nëse parashikimet e partisë së tij vërtetohen nga shifrat zyrtare, ajo do t’i ketë të gjitha, përveç dy vendeve në Asamblenë Kombëtare. Të gjitha bisedat në rrjetet e lajmeve të radios dhe televizionit Salvadorian janë për një “shtet njëpartiak”, por presidenti Bukele është i munduar ta nënvizojë, që është zgjedhur nga populli në kutinë e votimit. Shumë presin që ai ta përdorë atë mbështetje për të justifikuar politikat e tij në mandatin e tij të dytë.

Ai dhe planet e tij për kombin kanë mbështetje popullore – mbështetësit e tij thonë se çdo sugjerim për të kundërtën është injorimi i qëllimshëm i realitetit në lagjet dhe fshatrat e varfra të këtij vendi me konflikt të gjatë. Megjithatë, pavarësisht diferencës së tij të madhe të fitores, kishte ende disa zëra kundërshtues në terren.