“I dërgonte për të blerë salsiçe”, truproja e Dianës zbulon sekretet: Si i rriti djemtë Princesha (FOTO LAJM)

Truproja e Princeshës Dianës, Ken Wharfe ka zbuluar se si Princi William dhe Princi Harry kujtojnë fëmijërinë e tyre plot argëtim dhe frymëzohen për rritjen e fëmijëve të tyre.

Truproja, i cili u bashkua me autorin Ros Coward për të shkruar “Diana: Kujtimi i Princeshës”, përpara 25-vjetorit të vdekjes së saj, shikon prapa në edukimin e djemve të saj nga Diana dhe se si ajo u përpoq të rrënjoste tek ata një ndjenjë rregullsie.

”Megjithëse djemtë kishin dado, ajo ishte mamaja dhe ishte gjithmonë me ta në çerdhen e tyre ose i sillte në kuzhinë për mëngjes”, shkruan Ken, i cili punoi me Princeshën e Uellsit nga viti 1988 deri në 1993, ku duhej të qëndronin në radhë për udhëtimet si gjithë të tjerët, për autobusin e Londrës dhe metronë, dhe në bare dhe restorante”, shtoi ai.

Megjithatë, Kevin Wharfe raportoi:

“Ajo madje i çoi djemtë në M&S për të blerë salsiçet e preferuara të William, të cilat u duken magjepsëse, por Charles nuk mund ta kuptonte sepse ata kishin kuzhinierët më të mirë në Kensington Palace.”

Ken shtoi:

“Harry dhe Uilliam e kujtojnë fëmijërinë e tyre me shumë dashuri dhe duket se po mbështeten në përvojat që Diana u dha atyre për të formuar vetë rritjen e fëmijëve. George, Charlotte dhe Louis po stërviten në të njëjtën mënyrë si William… Ata po shijojnë jetën familjare në pushimet verore me kova në plazhet e Norfolk, ndërsa Harry dhe Meghan janë parë për shëtitje me Archie dhe qenin e familjes në plazh pranë shtëpisë së tyre në Kaliforni”./albeu.com/