Mbrëmjen e kaluar, rebelët Houthi sulmuan në Riad një ndërtesë që strehon disa agjenci shtetërore të Arabisë Saudite, duke shkaktuar dëme në disa kate të saj.
Siç njofton Reuters, shënjestër e goditjes ishte Kulla e Fondit të Investimeve Publike (Kulla PIF), ku ndodhet selia e fondit sovran të pasurisë së Arabisë Saudite.
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Goditja theu xhamat në shtatë deri në tetë kate dhe deformoi pjesë të fasadës metalike të ndërtesës. Rrokaqielli 80-katësh, 385 metra i lartë, gjendet në Lagjen Financiare të Mbretit Abdullah.
Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes Civile bëri të ditur se ekipet e shpëtimit u vunë në lëvizje menjëherë pas sulmit, ndërkohë që autoritetet kompetente zbatuan të gjitha protokollet e përcaktuara për t’u përballur me ngjarje të tilla, me prioritet mbrojtjen e jetës dhe pronës njerëzore.
Autoritetet saudite e dënuan sulmin dhe e cilësuan shënjestrimin e objekteve civile si shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar humanitar. Në deklaratë theksohet se ky veprim, sipas autoriteteve të mbretërisë, pasqyron rrezikun që paraqesin taktikat sulmuese të Houthive.
Pak më parë, Mbrojtja Civile u kishte dërguar banorëve të Riadit një paralajmërim në telefonat celularë për një kërcënim të mundshëm ajror. Pak më vonë, në kryeqytet u dëgjua një shpërthim i fuqishëm, ndërsa koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se ishte përballur me një kërcënim raketor nga Houthit.
Sulmi i ri ndodhi më pak se dy javë pas goditjes së 8 nëntorit ndaj një ndërtese të kompanisë shtetërore të naftës Aramco, në po atë lagje financiare të Riadit.
Houthit e mbështetur nga Irani i kanë shtuar sulmet kundër objektivave saudite, duke përdorur raketa dhe dronë. Ata kanë goditur aeroporte, porte, objekte nafte dhe infrastrukturë tjetër të rëndësishme në vend, ndërsa në Jemen luftimet janë ripërtërirë.
Goditja e re ndaj ndërtesës së fondit sovran të pasurisë nxjerr në pah përshkallëzimin e përballjes, pasi tashmë po goditen edhe ndërtesa që janë qendra të rëndësishme financiare dhe biznesi të Arabisë Saudite.