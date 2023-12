Hollivudi në zi, ndahet nga jeta aktori i famshëm

Aktori i njohur hollivudian Andre Braugher është ndarë nga jeta në moshën 61-vjeçare.

Fitues dy herë i çmimit Emmy u nda nga jeta pas një sëmundje, siç njoftoi publicisti i tij.

Ai ka spikatur në kinematografi si ylli i filmit “Brooklyn Nine-Nine and Homicide: Life on the Street”.

Andre Braugher portretizohej shpesh si oficer policie gjatë karrierës së tij kinematografike, duke interpretuar role dramatike dhe komedi.

Gjatë gjithë karrierës ishte nominuar 11 herë për çmimin Emmy, nga të cilat fitoi 2.

Andre Braugher kishte lindur në Çikago, u diplomua në Universitetin Stanford dhe më pas ndoqi shkollën “Juilliard” për dramë.