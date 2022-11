Historia tragjike e John Pemberton, njeriut që shpiku Coca-Cola-n

History of Yesterday

Coca-Cola konsiderohet si një nga markat më të njohura në mbarë botën, dhe është pija e dytë më e konsumuar në botë, pas ujit. Besoj që shumica duhet ta dinë se kjo pije e njohur me gaz, fillimisht nisi si një ilaç por a e dini historinë që qëndron pas shpikësit të saj të famshëm?

John Stith Pemberton

John Pemberton lindi në Georgia në 1831. Edhe pse vinrte nga një familje modeste, ai arriti të arsimohej, duke u diplomuar në 1848 dhe në 1850 mori edhe licencën për t’u bërë farmacist.

Jeta për të ishte me ngjyra ndërsa ai ra në dashuri dhe u martua me Annie Elise Clifford Lewis. Një vit më vonë lindën një djalë dhe e quajtën Charles Ney Pemberton. Një dekadë më vonë në 1861, shpërtheu Lufta Civile dhe Pemberton u rekrutua nga Garda Shtetërore e Georgias.

Në betejën e Columbus, Pemberton pësoi disa lëndime dhe për të lehtësuar dhimbjen, ai përdori morfinë, një ilaç që përdoret edhe sot si qetësues kundër dhimbjeve, raporton abcnews.al.Pas përfundimit të luftës në 1865, ai iu kthye normalitetit, me vetëm një ndryshim të vogël por jetik në ekzistencën e Coca-Cola-s, një varësi ndaj morfinës.

Ai e dinte se kjo do t’i shkatërronte jetën ngadalë, kështu që iu desh të shpikte një lloj ilaçi për të hequr dorë nga varësia e tij ndaj morfinës.

Varësia e tij çoi në një shpikje të re.

Kjo është arsyeja pse ai filloi të punonte për një shurup të ri që do të ndihmonte jo vetëm atë, por këdo që kishte varësi nga ilaçe të ndryshme. Në 1865 një vit pas betejes së Columbus ai filloi të shiste pije të quajtura “Pemberton’s French Wine Coca”.

Pija ishte një përzierje midis verës dhe kolës, që e prodhonte në farmacinë e tij ” Pemberton Aquila and Drug House “. Pija u reklamua si një qetësues dhimbjes dhe anti-depresiv dhe fitoi popullaritet të konsiderueshëm në atë kohë, megjithesë nuk e zgjidhi varësinë e morfinës së farmacistit.

Për shkak se alkooli ishte i ndaluar në 1886, Pemberton u detyrua të riemëronte pijen e tij. Coca-Cola (një version joalkoolik). Fillimisht qëllimi ishte të krijonte një ilaç të vërtetë, por Pemberton aksidentalisht përziu shurupin me ujë të gazuar dhe shpiku Coca-Colën që të gjithë e njohim.

Pemberton vuri re që pija e tij filloi të tërhiqte shumë vëmendje për shijen e saj unike, prandaj vendosi ta shndërronte ilaçin në një pije freskuese, duke hequr një pjesë të përmbajtjes mjekësore dhe duke e zëvendësuar me më shumë sheqer dhe një zëvendësues natyrale të sheqerit.

Pija u vlerësua aq shumë sa Pemberton themeloi kompaninë Coca-Cola më 29 janar 1892.

Nëse nuk do të kishte ndodhur Lufta Civile dhe Pemberton do të ishte plagosur në betejë, ai mund të mos kishte krijuar kurrë një varësi ndaj morfinës dhe për këtë arsye nuk do të shpikte dot një pije për të ndihmuar varësinë e tij, duke rezultuar në një botë pa Coca-Cola.

/albeu.com