Hetim në Monako pas vdekjes së kushëririt të Princit Alberto II, ndalohet një person

Hetim në Monako pas vdekjes së kushëririt të Princit Alberto II, ndalohet një person

Autoritetet në Monako kanë ndaluar një person, i cili po merret në pyetje lidhur me vdekjen e 29-vjeçarit Antoine de Massy, kushëriri i Princit Alberto II.

Sipas raportimeve të mediave lokale, kamerat e sigurisë kanë regjistruar personin pranë parkut ku u gjet trupi i të riut. Të hënën në mbrëmje, ndalimi i tij u zgjat me 24 orë.

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Antoine de Massy, i biri i baronit Christian de Massy dhe Cecile Gelabale, mungoi në drekën tradicionale familjare të së dielës. Mungesa e tij alarmoi të afërmit, të cilët njoftuan policinë dhe nisën kërkimet.

Pas disa orësh, 29-vjeçari u gjet i pajetë në një park përgjatë bulevardit Larvotto, pas Villa Sauber, në Monako.

Policia dhe autoritetet përkatëse po hetojnë për të përcaktuar se çfarë e shkaktoi vdekjen dhe cilat ishin rrethanat e ngjarjes. Deri tani, nuk ka asnjë përfundim zyrtar të publikuar për mënyrën e humbjes së jetës së të riut.

Princi Alberto II dhe bashkëshortja e tij, Princesha Charlene, reaguan me trishtim pas lajmit për ndarjen nga jeta të të afërmit të tyre.

Hetimi vijon, ndërsa personi i ndaluar vazhdon të merret në pyetje nga autoritetet, në përpjekje për të sqaruar plotësisht ngjarjen.


Shtuar 27.10.2026 16:18

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