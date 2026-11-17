Greqia shënon sot 53-vjetorin e kryengritjes studentore të Politeknikumit, ndërsa aktivitetet treditore përkujtimore kulmojnë me marshimin tradicional të pasdites drejt ambasadës amerikane në Athinë.
Që në orët e para të mëngjesit, qytetarë të moshave të ndryshme kanë mbërritur në kompleksin historik për të vendosur lule dhe kurora në nderim të pjesëmarrësve të revoltës së nëntorit 1973. Studentë, nxënës dhe familje me fëmijë kanë marrë pjesë në ceremonitë që zhvillohen jashtë godinave, pasi portat janë të hapura, ndërsa ndërtesat mbeten të mbyllura me vendim të rektoratit.
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Në memorial ka vendosur kurorë edhe presidenti grek, Konstantinos Tasulas. Në fjalën e tij, ai vlerësoi guximin dhe sakrificën e njerëzve që e shndërruan Politeknikumin në një prej simboleve më të rëndësishme të rezistencës demokratike ndaj diktaturës.
Kurora me lule janë depozituar gjithashtu nga shumë politikanë të partive të majta greke.
Kryengritja e vitit 1973 nisi pasi studentët u futën në universitet dhe përdorën një radiostacion për t’u bërë thirrje qytetarëve që t’u bashkoheshin në kundërshtim të regjimit, nën sloganin “Bukë, arsim, liri”. Në orët e para të mëngjesit, një tank shembi portën kryesore, ndërsa mbi të ndodheshin shumë studentë. Kjo pamje është ndër dëshmitë më të njohura të ndërhyrjes së ushtrisë në kompleksin universitar.
Shtypja e protestave shkaktoi viktima dhe plagosje të shumta në rrugët përreth Politeknikumit dhe në zona të tjera të Athinës. Revolta u kthye në një simbol të qëndresës ndaj diktaturës, e cila u rrëzua një vit më pas, në korrik të vitit 1974.
Programi përkujtimor zhvillohet edhe në Selanik. Shoqata studentore, sindikata dhe organizata të tjera kanë bërë thirrje për pjesëmarrje në marshimin e pasdites, ndërsa studentët kanë zhvilluar një «pushtim» simbolik treditor të Fakultetit Politeknik të Universitetit Aristoteli.
Manifestimet shoqërohen me masa të forta sigurie. Në Athinë janë angazhuar mbi 5000 policë, ndërsa në Selanik janë vendosur edhe 2000 të tjerë. Forcat e rendit janë pozicionuar pranë Politeknikumit, universiteteve të tjera, institucioneve publike, si dhe ambasadave të SHBA-ve dhe Izraelit.
Vëmendje e posaçme i kushtohet lagjes «rebele» Eksarqia. Për monitorimin e situatës, dronë dhe një helikopter do të dërgojnë pamje në kohë reale në qendrën e operacioneve.