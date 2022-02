Gjermania i jep goditjen më të dhimbshme Putinit pas pushtimit të Ukrainës

Pavarësisht pakënaqësive që ka sjellë deri më tani në Ukrainë dhe qarqet Perëndimore hezitimi i Gjermanisë për të furnizuar me armë ushtrinë ukrainase, duket se do të jetë gjermanët ata që do t’i japin goditjen më të fortë Rusisë pas nisjes së pushtimit.

Gazeta gjermane “Spiegel” raporton duke iu referuar burimeve qeveritare se Ministria e Ekonomisë ka ndaluar procesin e miratimit për gazjellësin e famshëm “Nord Stream2”, i cili sjell gazin nga Rusia për në Europë nëpërmjet Gjermanisë, raporton abcnews.al.

Sipas gazetës gjermane, ministri Robert Habeck udhëzoi institucionet e varësisë që të tërheqin certifikatën e dhënë fillimisht pozitive për miratimin e këtij gazsjellësi. Ky është dokumenti final që miraton futjen në punë të një gazjellësi.

Certifikata, e cila u lëshua nga qeveria e mëparshme në fund të tetorit, ka të bëjë me sigurinë e furnizimit të Gjermanisë me gaz natyror, e cila, sipas pikëpamjes së asaj kohe, nuk rrezikohej nga vënia në punë e Nord Stream 2. Sipas letrës së Robert Habeck, me rishikimin e situatës gjeostrategjike, situata nuk është më e tillë dhe Rusia përbën rrezik për Europën dhe Gjermaninë.

Pezullimi i gazsjellësit “Nord Stream2” cilësohet si goditja më e fortë ekonomike që mund t’i jepet Rusisë pas asaj ushtarake duke i shkaktuar oligarkëve rusë miliarda dollar humbje, ndërkohë që i heq Putinit nga duart mundësinë për të shantazhuar Europën me gaz.