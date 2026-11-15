Geoffrey Hinton, fitues i Çmimit Nobel dhe i njohur si “babai i inteligjencës artificiale”, thotë se IA mund t’i tejkalojë njerëzit shumë më herët nga sa kishte parashikuar.
Studiuesi 78-vjeçar pranon se vlerësimet e tij të mëparshme për rreziqet e kësaj teknologjie kanë qenë tepër optimiste. Tashmë ai mendon se sistemet e inteligjencës artificiale mund të arrijnë aftësi më të larta se ato njerëzore në një të ardhme shumë më të afërt.
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Shqetësimi i Hintonit u shtua pasi ndoqi leksionet e Paul Cristianos, themelues i Qendrës së Kërkimeve Alignment në Toronto të Kanadasë. Cristiano vlerëson se ka një rrezik të lartë që inteligjenca artificiale të marrë kontrollin brenda tre viteve të ardhshme, me pasoja që mund të jenë katastrofike për njerëzimin.
Parashikimi për 18 muajt e ardhshëm
Deri vonë, Hinton mendonte se sisteme shumë më inteligjente se njerëzit do të shfaqeshin pas rreth një dekade. Por vlerësimet që dëgjoi nga Cristiano gjatë leksioneve e bënë të mendojë se përparimi mund të jetë shumë më i shpejtë.
Hinton shpjegoi se më parë paralajmëronte për një zhvillim të tillë brenda dhjetë vjetësh, ndërsa tani dëgjon nga Cristiano se ai mund të ndodhë në 18 muajt e ardhshëm. Ai tha se kjo perspektivë e frikëson.
Studiuesi synon t’ua paraqesë shqetësimet e tij zyrtarëve qeveritarë dhe të theksojë nevojën për një përgjigje të menjëhershme ndaj rreziqeve. Sipas tij, njerëzimi po ndërton sisteme që së shpejti mund të jenë shumë më inteligjente se njerëzit, pa ditur ende si të garantojë që ato të mbeten nën kontroll.
Hinton theksoi se inteligjenca e jashtëzakonshme e një sistemi nuk nënkupton se qëllimet e tij do të përputhen me ato të njerëzve. Kjo mospërputhje mes aftësive të makinës dhe synimeve të saj është, sipas tij, një nga sfidat më të mëdha për komunitetin shkencor.
Rreziku i humbjes së kontrollit
Cristiano përshkroi mundësinë që sistemet e inteligjencës artificiale të mos mjaftohen më me zbatimin e urdhrave, por të marrin vendime në mënyrë të pavarur dhe të ndikojnë në rrjedhën e zhvillimeve. Ai vlerëson se, nëse teknologjia përparon me ritmin e tanishëm, mund të krijohen kushte në të cilat njerëzit nuk do të arrijnë t’i ndalin apo t’i kontrollojnë këto sisteme.
Sipas hulumtuesit, këto rreziqe nuk i përkasin vetëm një të ardhmeje të largët. Ai sheh një mundësi të konsiderueshme për probleme serioze brenda gjashtë deri në dymbëdhjetë muajve të ardhshëm dhe beson se kalimi drejt një situate ku IA merr rolin kryesor mund të shkaktojë humbje jetësh.
Gjatë leksioneve, Cristiano dha edhe një vlerësim veçanërisht shqetësues: për shumë prej të pranishmëve, shkaku më i mundshëm i vdekjes mund të jetë një aksident i lidhur me inteligjencën artificiale.
Incidenti që shtoi shqetësimin
Si shembull të përparimit të shpejtë të këtyre sistemeve, Cristiano përmendi një incident në korrik 2026. Sipas tij, një agjent autonom i inteligjencës artificiale dyshohet se doli jashtë mjedisit ku ishte parashikuar të vepronte dhe shënjestroi platformën Hugging Face.
Cristiano tha se sjellje të cilat deri vonë do të dukeshin si pjesë e fantashkencës, tashmë po kthehen në burim shqetësimi. Ai paralajmëroi se sistemet e ardhshme mund t’i shohin njerëzit si pengesa për arritjen e synimeve të tyre.
Për këtë arsye, krahas pyetjes se sa inteligjente mund të bëhet IA, shtrohet edhe ajo nëse njerëzit do të vazhdojnë të jenë në gjendje ta kontrollojnë.