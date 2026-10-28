Fundosja e platformës së naftës në Gabon: një i vdekur dhe katër persona ende të zhdukur

Një platformë shpimi për naftë dhe gaz është fundosur në brigjet e Gabonit, duke lënë një person të vdekur dhe katër të tjerë të zhdukur.
“Prospector 5” kishte 115 persona në bord në çastin kur ndodhi incidenti.
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Deri tani, 110 persona janë shpëtuar, ndërsa ekipet vijojnë kërkimet në det për të gjetur të zhdukurit. Fillimisht u raportua se pesë persona mungonin, por një shtetas indian u gjet pa ndjenja. Personat që ende nuk janë lokalizuar janë tre shtetas të Gabonit dhe një shtetas i huaj.
Autoritetet gaboneze nuk kanë dhënë ende konfirmim zyrtar për viktimën, ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë.
Platforma, në pronësi dhe operim të kompanisë Borr Drilling Limited, humbi stabilitetin gjatë fazës paraprake të ngarkimit dhe më pas u fundos.
Sipas Borr Drilling, shpimet në zonën ku ndodhi ngjarja nuk kishin nisur ende.
Kompania ishte angazhuar për të mbështetur aktivitetin shpues të BW Energy. Kjo kompani zotëron 73.5% të pjesëmarrjes në licencën përkatëse, ndërsa 17.5% i përkasin Panoro Energy.
Ministria e Naftës dhe Gazit Natyror të Gabonit ka ngritur një njësi për menaxhimin e krizës dhe i ka kërkuar marinës të marrë pjesë në operacionet e kërkimit dhe shpëtimit në det.
Ministri i Naftës dhe Gazit Natyror, Clotaire Kondja, ka urdhëruar gjithashtu një hetim teknik për të sqaruar shkaqet dhe rrethanat e fundosjes.
Bruno Morand, drejtor ekzekutiv i Borr Drilling, shprehu shqetësim për personat që vijojnë të jenë të zhdukur. Ai tha se prioritet mbetet mbështetja e ekipeve të shpëtimit dhe siguria e personelit të përfshirë.
Panoro Energy njoftoi se pas incidentit prodhimi u pezullua. Kompania deklaroi se nuk kishte të dhëna për dëme ose rrjedhje aksidentale hidrokarburesh, gjë që u konfirmua edhe nga ministria përkatëse.
Kërkimet dhe hetimet janë ende në zhvillim, ndërsa priten të dhëna të tjera për personat e zhdukur dhe shkaqet që çuan në fundosjen e platformës.