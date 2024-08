Një studim i ri ka zbuluar se Modelet e Mëdha Gjuhësore (LLM) si ChatGPT i OpenAI, Gemini i Google dhe Grok i Elon Musk kanë një prirje të qartë politike majtas. Studimi, i kryer nga David Rozado, profesor i asociuar në Universitetin Politeknik Otago në Zelandën e Re, është i pari që analizon në detaje orientimin politik të këtyre modeleve.

Rozado administroi 11 teste të ndryshme për të matur orientimin politik, përfshirë Testin e Busullës Politike dhe Testin Politik të Eysenck-ut, për 24 LLM-të. Modelet e testuara përfshinin GPT-3.5 dhe GPT-4 nga OpenAI, Gemini nga Google, Claude nga Anthropic, Grok nga Twitter, Llama 2, Mistral, dhe Alibaba. Testet u përdorën për të përcaktuar vlerat politike dhe përkatësinë partiake të këtyre modeleve.

Rezultatet treguan se të gjitha LLM-të e testuara dhanë përgjigje që ishin kryesisht progresive, demokratike dhe ekologjike, duke përfshirë vlera si barazia dhe përparimi. Këto rezultate janë në përputhje me shqetësimet e ngritura më parë se këto modele mund të shfaqin prirje politike, duke ndikuar kështu në informacionin dhe këshillat që ata ofrojnë përdoruesve

Një shembull ishte në momentin kur kërkon emrin e Donald Trump, ju do të gjeni përgjigje edhe për kundërshtaren e tij Kamala Harris. Ndërsa nëse klikohet Kamala Harris nuk shfaqet Trump. Një “provë” që tregon se AI preferon të majtë.



Për të testuar ndjeshmërinë e këtyre modeleve ndaj ndryshimeve ideologjike, Rozado krijoi dy versione të modifikuara të GPT-3.5: LeftWingGPT, i cili ishte i trajnuar me materiale me prirje të majta, dhe RightWingGPT, i cili ishte i trajnuar me përmbajtje me prirje të djathta. Rezultatet treguan se LeftWingGPT kishte një prirje më të fortë drejt qëndrimeve të majta, ndërsa RightWingGPT ishte më afër qëndrimeve të djathta.

Rozado sugjeron se një mundësi për këtë prirje mund të jetë përdorimi i ChatGPT për të trajnuar modele të tjera, duke ndikuar në rezultatet e tyre. Megjithatë, ai thekson se kjo analizë nuk mund të përcaktojë nëse këto preferenca janë futur qëllimisht nga zhvilluesit e modeleve. Studiuesi nënvizon se shumica e LLM-ve ekzistuese shfaqin një prirje politike të qendrës së majtë, sipas testeve të orientimit politik.

Ky studim sjell një perspektivë të re në debatin mbi neutralitetin politik të AI-së dhe thekson nevojën për më shumë transparencë dhe mbikëqyrje në zhvillimin e modeleve të avancuara të gjuhës.//DailyMail