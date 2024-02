Fali një burrë të akuzuar për abuzim fëmijësh, dorëhiqet presidentja e Hungarisë

Presidentja e Hungarisë, Katalin Novak, ka dhënë dorëheqje, pas rritjes së zemërimit publik për vendimin e saj që të falë një burrë të dënuar për bashkëpunim në abuzime seksuale të fëmijëve.

Novak, një figurë në rritje e sipër në partinë në pushtet, Fidesz, është kthyer prej një vizite në Doha, më 10 shkurt, për të lajmëruar publikun se po largohet prej pozitës.

“Falja e një personi i ka shqetësuar shumë njerëz. Kam bërë gabim”, ka thënë ajo përmes një adresimi publik televiziv.

Today I resigned from my office as President of Hungary. Thank you for everything to all my friends in all four corners of the world. Hungary🇭🇺 is a wonderful country with marvelous people, a good partner, an even better friend and a reliable ally. I am glad that in the past… pic.twitter.com/j4SdiezAkK

— Katalin Novák (@KatalinNovak_HU) February 10, 2024