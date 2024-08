Evropa ”digjet” nga vapa/ Gjermania regjistron ditën më të nxehtë, Italia lëshon paralajmërime për motin

Gjermania u përball me ditën e saj më të nxehtë të vitit sot me temperaturat që arritën pothuajse 40 gradë Celsius.

Ka të ngjarë të ndihet shumë më nxehtë se aq pasi lagështia e lartë e bën të vështirë mbajtjen e ftohtë dhe shton shqetësimin e mundshëm. Edhe gjatë natës, disa zona nuk pritet të bien nën 20 gradë Celsius, duke sjellë ato që njihen si netë tropikale.

Shërbimi Gjerman i Motit (DWD) mati temperaturat më të larta të vendit këtë vit të hënën në 35.7C në Bad Neuenahr-Ahrweiler në Rhineland-Pfalz.

Me përhapjen e nxehtësisë në drejtim të verilindjes priten temperatura prej 37 gradë Celsius në disa pjesë të vendit të cilat do të thyejnë sërish rekordin.

Një alarm i nxehtësisë është lëshuar për shumicën e pjesëve të bareve të vendit të bregdetit të Veriut dhe Detit Baltik.

Paralajmërimet e nivelit 2 dhe nivelit 3 u lëshuan gjithashtu për pjesë të Baden-Württemberg, veçanërisht zonën rreth Schweighausen dhe Oberprechtal, në verilindje të Freiburg.

Me uljen e temperaturave në fund të javës, sinoptikanët parashikojnë që do të ketë reshje shiu të përhapur dhe erëra të forta ndërsa do të vijnë stuhi.

Pas një vale ekstreme të të nxehtit që i shtyu temperaturat në pjesë të Italisë mbi 40 gradë Celsius fundjavën e kaluar, temperaturat përvëluese gjithashtu pritet të arrijnë kulmin pak para festës së Ferragosto-s më 15 gusht.

Ndërsa temperaturat rriten gjatë javës, Sardenja dhe Siçilia parashikohen të jenë më të prekurat.

Ndërsa temperaturat mbeten nën shifrat rekord të parë në vitin 2023, të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë tregojnë se ajo është jashtëzakonisht e përhapur në të gjithë vendin.

Të hënën rreth 17 qytete përfshirë Romën, Palermon dhe Firencen u vunë nën alarmin e kuq të Ministrisë së Shëndetësisë. Ky numër u rrit në 19 të martën dhe pritet të rritet edhe më tej në 22 të mërkurën – një numër rekord i paralajmërimeve të kuqe për vendin.

Ky është niveli më i lartë i paralajmërimit të nxehtësisë dhe nënkupton një rrezik të mundshëm shëndetësor për popullatën e përgjithshme – veçanërisht grupet e cenueshme si të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit me kushte ekzistuese shëndetësore.