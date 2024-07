“Është fantastike kur vdesin fashistët”, mbështeti atentatin ndaj Trump, RBB ndërpret kontratën me humoristin

RBB po i jep fund bashkëpunimit me Sebastian Hotz alias “El Hotzo” në transmetuesin Fritz.

Ai nuk do të drejtojë më emisionin “Theoretically Cool”.

RBB ka reaguar ndaj postimeve të publikuara nga Sebastian Hotz në platformën X/Twitter pas atentatit ndaj ish-presidentit amerikan Donald Trump. Komediani në një postim në “X”, pyeti se çfarë kishin të përbashkët “The Last Bus” dhe Donald Trump. Përgjigje: “Fatkeqësisht, thjesht na ka munguar.”

Pas kritikave, Hotz vazhdoi: “Unë mendoj se është absolutisht fantastike kur vdesin fashistët.”

Komediani, i cili punon për ARD dhe ZDF, mbështet atentatin ndaj Presidentit të 45-të të SHBA-së.

Ai madje vazhdoi: “Absolutisht askush nuk ju detyron të ndjeni keqardhje për fashistët, thjesht mund ta lini të qetë pa pasojën më të vogël,” shkroi Hotz në përgjigje të kritikave për postimin e tij.

Drejtoresha e programit të RBB, Katrin Günther, në reagimin e saj u shpreh: “deklaratat e tij nuk janë në përputhje me vlerat që përfaqëson RBB. Prandaj, ne po e përfundojmë bashkëpunimin tonë me efekt të menjëhershëm deri në njoftimin e dytë dhe kemi informuar autorin në përputhje me rrethanat.”