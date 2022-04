Eklipsi i parë për vitin 2022 do të ndodhë në 30 prill

Eklipsi i parë diellor për vitin 2022 është jo më pak se një muaj larg, do të ndodhë në 30 prill në pjesë të Antarktidës, në majen e Amerikës Jugore, në Oqeanin Paqësor dhe Atlantik.

Eklipsi do të filloj të jetë i dukshëm në orën 14:45. Dhe kulmi i tij do të jetë në orën 16:41. Eklipsi do të përfundoj në 18:37.

Një eklips diellor ndodh kur hëna kalon mes tokës dhe diellit, dhe në këtë rast pjesërisht errëson diellin për shikuesit në tokë. Gjatë eklipsit diellor të këtij muajit 54% e diellit do të errësohet nga hëna.